Фото ⟩ Президент Алар Карис в среду проголосовал на местных выборах электронным путем

«Проголосовал электронно. В период пандемии хорошо, что в Эстонии есть возможность без каких-либо контактов и во всех отношениях безопасно проголосовать с помощью компьютера. Кто хочет, конечно, может сделать свой выбор и на избирательном участке, соблюдая правила, помогающие защитить себя и окружающих от вируса», — сказал президент Карис

«Значение имеет каждый голос. Поэтому призываю каждого — проголосуйте, пусть ваш выбор будет разумным и продуманным. Надеюсь также, что как можно больше молодежи, которой исполнилось уже 16 лет, на этих первых в своей жизни выборах тоже внесут свой вклад в то, как в предстоящие годы будет управляться жизнь их региона», — добавил глава государства.