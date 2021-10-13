Ср, 13.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Президент Алар Карис в среду проголосовал на местных выборах электронным путем

Фото ⟩ Президент Алар Карис в среду проголосовал на местных выборах электронным путем

Алар Карис проголосовал электронно. ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Алар Карис в среду проголосовал на местных выборах, отдав свой голос электронным путем у себя в резиденции в Кадриорге, пишет Postimees.

«Проголосовал электронно. В период пандемии хорошо, что в Эстонии есть возможность без каких-либо контактов и во всех отношениях безопасно проголосовать с помощью компьютера. Кто хочет, конечно, может сделать свой выбор и на избирательном участке, соблюдая правила, помогающие защитить себя и окружающих от вируса», — сказал президент Карис

«Значение имеет каждый голос. Поэтому призываю каждого — проголосуйте, пусть ваш выбор будет разумным и продуманным. Надеюсь также, что как можно больше молодежи, которой исполнилось уже 16 лет, на этих первых в своей жизни выборах тоже внесут свой вклад в то, как в предстоящие годы будет управляться жизнь их региона», — добавил глава государства.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back