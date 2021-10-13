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  • Мошенники выманили у двух жителей Ида-Вирумаа более 13 000 евро

Мошенники выманили у двух жителей Ида-Вирумаа более 13 000 евро

Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

Интернет-мошенники, представившиеся сотрудниками банка, выманили у двух жителей Ида-Вирумаа более 13 000 евро.

По данным Идаской префектуры, 32-летнему мужчине, проживающему в Нарве, позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка, тот обманным путем выманил у жертвы пароли от PIN-калькулятора. Позже мошенник обнаружил, что с его счета пропали 4100 евро.

Проживающей в Силламяэ 80-летней женщине позвонили якобы из Swedbank и попросили помочь в приостановлении подозрительных операций с ее счетом. Для этого женщина аутентифицировалась с помощью PIN-калькулятора. Позже потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета пропали 9320 евро.

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