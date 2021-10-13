Правительство решило, как помочь людям на фоне повышения цен на энергоносители
Партия реформ и Центристская партия достигли в среду существенного соглашения о смягчении роста цен на энергоносители для потребителей.
Партия реформ и Центристская партия достигли в среду существенного соглашения о смягчении роста цен на энергоносители для потребителей.
К марту правительство планирует снизить сетевую плату за электричество вдвое и оказать поддержку домохозяйствам с низкими доходами, пишет ERR.
«Наше твердое желание - компенсировать малообеспеченным людям, домохозяйствам рост цен на энергоносители, которыми являются отопление помещений, электричество и газ», - сказал Юри Ратас.
В качестве второй части меры помощи правительство планирует выплатить дополнительную поддержку малообеспеченным семьям через органы местного самоуправления.