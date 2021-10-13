В Норвегии мужчина, вооруженный луком, застрелил пятерых человек
Несколько человек погибли в среду, 13 октября в результате нападения неизвестного преступника в норвежском городе Кунгсберг, пишет Postimees. Мужчина на улице начал стрелять по людям из лука (ранее сообщалось об арбалете).
В городе Кунгсберг в Норвегии пять человек убиты и еще двое ранены мужчиной, вооруженным луком и стрелами, подтвердила норвежская полиция. Нападавший задержан.
Полиция сообщила, что в 18:13 по местному времени получила несколько сообщений, что по центру Кунгсберга передвигается вооруженный мужчина.
На пресс-конференции начальник городского отделения полиции Ойвинд Аас заявил, что пока что не может ответить на все вопросы, потому что расследование только началось и оно будет масштабным.
Он добавил, что человек, открывший стрельбу, был задержан и что по имеющейся у полиции информации он действовал в одиночку.
Насколько известно, подозреваемый начал стрельбу в супермаркете Coop Extra. В дальнейшем он перемещался в другие места.
Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция пока не знает, можно ли квалифицировать его действия как теракт, хотя и не исключает такой возможности.
Аас также добавил, что в Кунгсберг направлены дополнительные силы, включая полицейские подразделения из Осло, специалистов по взрывным устройствам и команды служб быстрого реагирования.
Мэр Кунгсберга Анне Санд сказала норвежской газете VG, что для города это стало настоящей трагедией: «Мы делаем все, что в наших силах», добавила она, также сообщив, что в одной из гостиниц города развернут центр помощи пострадавшим.
Вскоре после нападения Управление полиции Норвегии приказало сотрудникам по всей стране получить огнестрельное оружие. Как правило, полицейские в Норвегии огнестрельное оружие без особых причин не носят.