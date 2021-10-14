Счастливчик выиграл в Bingo более 540 000 евро
В состоявшемся в среду вечером в телепередаче Suur lotokolmapäev розыгрыше Bingo был разыгран джекпот. Сумма выигрыша составила 541 095,70 евро, сообщает Eesti Loto.
В состоявшемся в среду вечером в телепередаче Suur lotokolmapäev розыгрыше Bingo был разыгран джекпот. Сумма выигрыша составила 541 095,70 евро, сообщает Eesti Loto.
Билет с десятью игровыми полями был куплен в интернете для одного розыгрыша.
В последний раз джекпот в Bingo был разыгран 18 августа, когда второй по величине призовой фонд в истории Bingo — 859 440 евро — был разделен между тремя молодыми женщинами. Каждая получила по 286 480 евро. Две счастливицы оказались родом из Тартумаа, а одна — из Харьюмаа. Тогда билеты были куплены в интернете и посредством m-loto.
За первые восемь месяцев этого года Eesti Loto выплатило государству более десяти млн евро в качестве налога на азартные игры в поддержку спорта, культуры, науки, образования, медицины и других сфер. За тот же период Eesti Loto выплатило победителям 23 млн евро.