Чт, 14.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Таллинне начинается ремонт части улицы Копли

Дорожные работы. Иллюстративное фото. ФОТО: Eeva Kaun

В четверг, 14 октября начинается восстановительный ремонт улицы Копли на отрезке от ул. Ситси до ул. Сыле. Работы закончатся в начале ноября.

«В ходе ремонта будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части, поменяны люки и обновлена маркировка. По завершению работ будут восстановлены подъезды к недвижимости», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Просим участников дорожного движения придерживаться временной организации движения и следить за временными знаками.

Строительные работы заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполняет AS TREF Nord.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back