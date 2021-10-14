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Будни больниц: в самом тяжелом состоянии — непривитые пациенты

Столичная бригада скорой помощи дезинфицирует машину после транспортировки больного. ФОТО: Tairo Lutter

Эстонские больницы прилагают максимум усилий, чтобы помимо оказания помощи пациентам с коронавирусом сохранялись услуги планового лечения, пишет Postimees.

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Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле рассказал, что работа по обеспечению максимального обслуживания пациентов в больницах по всей Эстонии ведется постоянно. По его словам, помимо пациентов с  Covid-19, это также касается людей с другими патологиями.

Суле отметил, что ситуация осложняется, прежде всего, с точки зрения организации работы, поскольку одновременно занимаются двумя направлениями. Дело в том, что выделение дополнительных ресурсов для обслуживания пациентов с Covid-19 в то же время ограничивает любое другое лечение. «Сегодня (вчераприм. ред.) мы общались со штабом Пыхьяского региона, завтра будет говорить с Лыунаским штабом. Смысл этих обсуждений в том, как реорганизовывать работу максимально маленькими шагами, поддерживая друг друга, чтобы мы могли продолжать работать более или менее нормально», - сказал Суле.

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