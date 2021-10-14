Будни больниц: в самом тяжелом состоянии — непривитые пациенты
Эстонские больницы прилагают максимум усилий, чтобы помимо оказания помощи пациентам с коронавирусом сохранялись услуги планового лечения, пишет Postimees.
Эстонские больницы прилагают максимум усилий, чтобы помимо оказания помощи пациентам с коронавирусом сохранялись услуги планового лечения, пишет Postimees.
Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле рассказал, что работа по обеспечению максимального обслуживания пациентов в больницах по всей Эстонии ведется постоянно. По его словам, помимо пациентов с Covid-19, это также касается людей с другими патологиями.