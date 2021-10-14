Чт, 14.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Фото и видео ⟩ Изобретатель построил для капризной жены уникальный дом

Воин Кусич на фоне своего дома. ФОТО: Dado Ruvic/Scanpix

Житель Боснии шесть лет строил для своей жены дом.  Другого такого не найти нигде в мире, считает Kodustiil.

Боснийский самоучка Воин Кусич (72) устал от постоянных капризов жены,  жалующейся на однообразные виды из окон, и сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться: построил вращающийся дом.

На проектирование и строительство дома изобретателю понадобилось шесть лет. ФОТО: Dado Ruvic/Scanpix

Так недалеко от городка Србац в северной Боснии появился дом, способный совершить поворот на 360 градусов за 24 часа. Это при минимальной скорости. При максимальной это происходит за 22 секунды, сообщил изобретатель агентству Reuters. 

У Воина, выросшего в бедной семье, никогда не было возможности получить высшее образование. С самого раннего возраста он хотел иметь свою крышу над головой, пишет New York Post. Сам Воин отмечает, что при строительстве дома он черпал вдохновение у американских изобретателей сербского происхождения Николы Тесла и Михайло Пупина. 

«Ничего особенно нового я не изобрел. Строительство и дизайн дома требовали только воли, знаний и времени, которое у меня было», — сказал он, добавив, что построил дом самостоятельно.

Собранный изобретателем механизм, благодаря которому дом вращается. ФОТО: Dado Ruvic/Scanpix

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back