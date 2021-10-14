Фото и видео ⟩ Изобретатель построил для капризной жены уникальный дом

Боснийский самоучка Воин Кусич (72) устал от постоянных капризов жены, жалующейся на однообразные виды из окон, и сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться: построил вращающийся дом.

На проектирование и строительство дома изобретателю понадобилось шесть лет. ФОТО: Dado Ruvic/Scanpix

Так недалеко от городка Србац в северной Боснии появился дом, способный совершить поворот на 360 градусов за 24 часа. Это при минимальной скорости. При максимальной это происходит за 22 секунды, сообщил изобретатель агентству Reuters.

У Воина, выросшего в бедной семье, никогда не было возможности получить высшее образование. С самого раннего возраста он хотел иметь свою крышу над головой, пишет New York Post. Сам Воин отмечает, что при строительстве дома он черпал вдохновение у американских изобретателей сербского происхождения Николы Тесла и Михайло Пупина.

«Ничего особенно нового я не изобрел. Строительство и дизайн дома требовали только воли, знаний и времени, которое у меня было», — сказал он, добавив, что построил дом самостоятельно.