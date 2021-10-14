Коронавирус настиг еще 1060 жителей Эстонии, пятеро скончались

Среди новых заразившихся 678 человек не были привиты, а 382 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 14 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 263 человека. Всего в больницах находится 342 пациента с коронавирусом, из них 215 человек (62,9%) не были вакцинированы, у 127 человек (37,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 55 новых историй болезни. Скончались пятеро, все не были привиты: 46-летний мужчина, 56-летний мужчина, 80-летний мужчина, 84-летний мужчина и 93-летний мужчина.

За сутки ввели 1698 доз вакцины, в общей сложности была введена 1 394 281 доза. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).