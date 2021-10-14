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Фото ⟩ Торговый центр Magistrali внезапно эвакуировали

14.10.2021, ТЦ Magistrali ФОТО: личный архив

Около 10 часов редакции сообщили об эвакуации людей из торгового центра Magistrali в столичном Мустамяэ.

На присланных в редакцию фото видно, что люди столпились перед зданием торгового центра. Около 10:30 клиентам разрешили вернуться в здание, сообщил очевидец. 

С представителями торгового центра пока не удалось связаться. Полиция подтвердила, что вызова в ТЦ им не поступало, возможно, речь шла об учениях.

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