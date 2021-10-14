Фото ⟩ Торговый центр Magistrali внезапно эвакуировали

На присланных в редакцию фото видно, что люди столпились перед зданием торгового центра. Около 10:30 клиентам разрешили вернуться в здание, сообщил очевидец.

С представителями торгового центра пока не удалось связаться. Полиция подтвердила, что вызова в ТЦ им не поступало, возможно, речь шла об учениях.