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  • В Копли при техобслуживании судна погиб рабочий

В Копли при техобслуживании судна погиб рабочий

Свеча ФОТО: Liis Treimann

По сообщению Пыхьяской префектуры, 13 октября в 9:43 на расположенной в Копли территории во время технического обслуживания судна произошел несчастный случай на производстве.

А именно, по неустановленной пока причине в ходе подъемных работ металлическая часть двигателя упала внутрь судна и травмировала работавших там 53-летнего и 65-летнего мужчин.

Спасатели освободили мужчин из-под металлической конструкции. К сожалению, 53-летний мужчина умер от полученных травм на месте происшествия, 65-летнего рабочего медики доставили в больницу.

Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство.

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