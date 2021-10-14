В Копли при техобслуживании судна погиб рабочий
По сообщению Пыхьяской префектуры, 13 октября в 9:43 на расположенной в Копли территории во время технического обслуживания судна произошел несчастный случай на производстве.
По сообщению Пыхьяской префектуры, 13 октября в 9:43 на расположенной в Копли территории во время технического обслуживания судна произошел несчастный случай на производстве.
А именно, по неустановленной пока причине в ходе подъемных работ металлическая часть двигателя упала внутрь судна и травмировала работавших там 53-летнего и 65-летнего мужчин.
Спасатели освободили мужчин из-под металлической конструкции. К сожалению, 53-летний мужчина умер от полученных травм на месте происшествия, 65-летнего рабочего медики доставили в больницу.
Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство.