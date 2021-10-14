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  • В Ласнамяэ завершилась реконструкция самого длинного пешеходного бульвара

В Ласнамяэ завершилась реконструкция самого длинного пешеходного бульвара

ФОТО: Управа Ласнамяэ.

В Ласнамяэ завершился восстановительный ремонт бульваров Сааремаа и Москва-пуйестеэ, которые составляют единое целое.

«Ремонт бульваров Сааремаа и Москва-пуйестеэ – часть масштабного проекта по восстановлению пешеходных дорожек, который проводится в Ласнамяэ в этом году и в ходе которого отремонтировано более 20 улиц. Мы сделали основной упор именно на ремонт пешеходных бульваров и внутриквартальных дорог, чтобы людям было удобнее и безопаснее передвигаться», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе ремонта старое дорожное покрытие заменят от Нарвского шоссе до пересечения с улицей Кивила на протяжении обоих бульваров. Возле бульваров Сааремаа и Москва-пуйестеэ расположены шесть детских садов и две школы, также неподалеку находятся крайне популярный парк Кивила и недавно открытый парк Тондираба.

Ранее уже были отремонтированы бульвары Линдакиви и Саарепийга. В этом году на протяжении полугода в Ласнамяэ шел восстановительный ремонт дорог с рекордным бюджетом в 2,6 миллиона евро, в ходе которого было отремонтировано более 20 улиц.

Начавшиеся в сентябре работы по заказу департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществляла фирма AS TREF Nord.

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