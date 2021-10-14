Чт, 14.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Нарве две неизвестные напали на 44-летнюю женщину

В Нарве две неизвестные напали на 44-летнюю женщину

Полиция. ФОТО: Marko Saarm

Как сообщает Идаская префектура полиции, в Нарве на улице Пяхклимяэ было совершено нападение на 44-летнюю женщину. 

Сообщение о нападении возле бара на улице Пяхклимяэ в Нарве поступило в полицию в среду, 13 октября. По имеющимся данным, две женщины, личности которых не установлены, совершили нападение на 44-летнюю женщину, причинив пострадавшей физическую боль и телесные повреждения. 

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back