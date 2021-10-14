В Нарве две неизвестные напали на 44-летнюю женщину

Сообщение о нападении возле бара на улице Пяхклимяэ в Нарве поступило в полицию в среду, 13 октября. По имеющимся данным, две женщины, личности которых не установлены, совершили нападение на 44-летнюю женщину, причинив пострадавшей физическую боль и телесные повреждения.