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В парке Таммсааре открылась выставка столичных учебных огородов

ФОТО: Таллиннская канцелярия

В парке Таммсааре открылась фотовыставка столичных учебных огородов.

Выращивание съедобных растений с целью экологического просвещения стало в Таллинне обычной практикой, и в ста городских учебных огородах работает уже почти 18 000 огородников разного возраста. С деятельностью огородов можно ознакомиться на фотовыставке, которая открылась в парке Таммсааре и продлится до 28 ноября.

ФОТО: Таллиннская канцелярия

Учебные огороды в своих дворах обустраивают преимущественно детские сады, но также школы, центры культуры, музеи, библиотеки и т.д. В течение трех последних лет учебные огороды при поддержке города организовали и развили 92 муниципальных учреждения и восемь частных школ и детских садов.

«У всех учебных огородов своя концепция и экологическая деятельность, учитываются как потребности учреждения, так и особенности места, - прокомментировал вице-мэр Калле Кландорф. - Некоторые начали свой огород с пары ящиков-грядок и пня с мицелием, другие сразу же обустроили масштабный огород с системой полива. Будь то большой или маленький огород, каждый из них меняет и украшает пространство, предлагая при этом возможности для совместной деятельности и радуя глаз. Учебный огород как место обитания насекомых-опылителей также очень важен с точки зрения сохранения городской природы».

Залог эффективности учебного огорода – совместное творчество, бережное отношение к природе, гармоничное сочетание съедобных и декоративных растений. Важны также экологичный стиль жизни и разная деятельность в сфере экопросвещения – например, приготовление зеленой соли, овощных чипсов, проращивание семян и изучение разных растений.

На выставке в парке Таммсааре можно будет ознакомиться с деятельностью 15 учебных огородов. Каждый садик и школа прокомментировали свой опыт работы в учебных огородах, с ними можно ознакомиться на выставке, а также на домашней страничке Таллинна.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства поддерживает городские учреждения и их подведомственные организации в создании и развитии учебных огородов. 

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