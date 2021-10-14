С этой недели бустерные дозы вакцины можно получить по всей Эстонии

С этой недели бустерную дозу вакцины против COVID-19 могут получить все люди старше 65 лет, жители домов попечения, работники социальной сферы, а также сфер образования и здравоохранения. Пожилым бустерные дозы предлагаются в первую очередь в центрах семейных врачей. Чтобы записаться на прием, нужно обратиться к своему семейному врачу.

В настоящее время в общегосударственной диги-регистратуре записаться на вакцинацию бустерной дозой еще нельзя. Бустерная доза также доступна во всех пунктах вакцинации, где не нужна предварительная регистрация.

«Исследования показали, что постепенно иммунитет вакцинированных и переболевших ослабевает, и у пожилых людей сильнее и быстрее, чем у лиц моложе 65 лет. Поэтому мы рекомендуем всем пожилым людям в возрасте не менее 65 лет, у которых после окончания первого курса прошло более шестимесяцев, получить бустерную дозу вакцины», - сказала член экспертной комиссии по иммунопрофилактике профессор Ирья Лутсар. «Судя по нашим собственным данным по Эстонии, мы видим, что эффективность всех вакцин, используемых для предотвращения серьезного течения болезни и смерти, по-прежнему очень высока. Таким образом, более важным, чем получение бустерной дозы, является получение как можно большим количеством людей первой и второй дозы».

Пожилым бустерные дозы предлагаются в первую очередь в центрах семейных врачей. «Центры семейных врачей – это часть сети здравоохранения Эстонии с наиболее равномерым охватом, посредством которой мы могли предлагать людям вакцинацию как можно ближе к дому. Чтобы пожилым людям было как можно удобнее получить бустерную дозу, мы также предлагаем ее в первую очередь в центрах семейных врачей», - сказала вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Хейди Аласепп.

По словам главы Общества семейных врачей Ле Валликиви, семейные врачи призывают всех, кто еще не прошел вакцинацию, как можно скорее обратиться в центр семейных врачей. «Коронавирус можно предотвратить с помощью вакцинации, и практика показывает, что пожилые люди заболевают серьезно», - сказала доктор Ле Валликиви. «Я также хотела бы отметить, что вакцина против гриппа для пожилых людей также с этого года бесплатна, и может быть сделана в тот же день, что и вакцина против COVID-19. Если вакцина против COVID-19 еще не была введена, мы рекомендуем вам решить эту проблему за один поход к врачу».

Вакцинация для работающих с людьми из группы риска:

Медицинский работник может обратиться за вакцинацией к своему работодателю;

Вакцинацию школьного персонала организует школьная медсестра, которая вакцинирует сама или направляет в ближайший пункт вакцинации;

Персонал детских садов, школ по интересам и университетов может получить бустерную дозу в ближайшем пункте вакцинации;

Работники социальной сферы могут обратиться в районные центры вакцинации. Персонал домов попечения вакцинируется службой медсестринской помощи;