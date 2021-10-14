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С этой недели бустерные дозы вакцины можно получить по всей Эстонии

Вакцина. ФОТО: FADEL SENNA

С этой недели бустерные дозы вакцины против COVID-19 предлагаются в центрах семейных врачей и в других пунктах вакцинации по всей Эстонии.

С этой недели бустерную дозу вакцины против COVID-19 могут получить все люди старше 65 лет, жители домов попечения, работники социальной сферы, а также сфер образования и здравоохранения. Пожилым бустерные дозы предлагаются в первую очередь в центрах семейных врачей. Чтобы записаться на прием, нужно обратиться к своему семейному врачу.

В настоящее время в общегосударственной диги-регистратуре записаться на вакцинацию бустерной дозой еще нельзя. Бустерная доза также доступна во всех пунктах вакцинации, где не нужна предварительная регистрация.

«Исследования показали, что постепенно иммунитет вакцинированных и переболевших ослабевает, и у пожилых людей сильнее и быстрее, чем у лиц моложе 65 лет. Поэтому мы рекомендуем всем пожилым людям в возрасте не менее 65 лет, у которых после окончания первого курса прошло более шестимесяцев, получить бустерную дозу вакцины», - сказала член экспертной комиссии по иммунопрофилактике профессор Ирья Лутсар. «Судя по нашим собственным данным по Эстонии, мы видим, что эффективность всех вакцин, используемых для предотвращения серьезного течения болезни и смерти, по-прежнему очень высока. Таким образом, более важным, чем получение бустерной дозы, является получение как можно большим количеством людей первой и второй дозы».

Пожилым бустерные дозы предлагаются в первую очередь в центрах семейных врачей. «Центры семейных врачей – это часть сети здравоохранения Эстонии с наиболее равномерым охватом, посредством которой мы могли предлагать людям вакцинацию как можно ближе к дому. Чтобы пожилым людям было как можно удобнее получить бустерную дозу, мы также предлагаем ее в первую очередь в центрах семейных врачей», - сказала вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Хейди Аласепп.

По словам главы Общества семейных врачей Ле Валликиви, семейные врачи призывают всех, кто еще не прошел вакцинацию, как можно скорее обратиться в центр семейных врачей. «Коронавирус можно предотвратить с помощью вакцинации, и практика показывает, что пожилые люди заболевают серьезно», - сказала доктор Ле Валликиви. «Я также хотела бы отметить, что вакцина против гриппа для пожилых людей также с этого года бесплатна, и может быть сделана в тот же день, что и вакцина против COVID-19. Если вакцина против COVID-19 еще не была введена, мы рекомендуем вам решить эту проблему за один поход к врачу».

Вакцинация для работающих с людьми из группы риска:

  • Медицинский работник может обратиться за вакцинацией к своему работодателю;
  • Вакцинацию школьного персонала организует школьная медсестра, которая вакцинирует сама или направляет в ближайший пункт вакцинации;
  • Персонал детских садов, школ по интересам и университетов может получить бустерную дозу в ближайшем пункте вакцинации;
  • Работники социальной сферы могут обратиться в районные центры вакцинации. Персонал домов попечения вакцинируется службой медсестринской помощи;

Работающие с людьми из группы риска, кого работодатель направляет в ближайший центр вакцинации, могут записаться на прием по телефону или в диги-регистратуре медицинского учреждения. 

У людей в возрасте до 65 лет, прошедших курс вакцинации, нет острой необходимости в бустерных дозах, поскольку для них, как правило, риск тяжелого протекания COVID-19 низкий. По оценке экспертной комиссии по иммунопрофилактике, людям от 18 лет стоит прививаться бустерной дозой не ранее, чем через восемь месяцев после окончания курса первичной вакцинации, с учетом других факторов риска. По доступным в настоящее время данным, бустерная доза не требуется переболевшим COVID-19 и впоследствии привитым одной или двумя дозами, или переболевшим COVID-19 многократно людям.

Независимо от того, какая вакцина вводилась людям ранее, в качестве бустерной дозы используется вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty, одобренная Европейским агентством лекарственных средств. Побочные эффекты бустерной дозы аналогичны побочным эффектам первой и второй доз вакцины. Чаще всего встречаются реакции в месте инъекции, то есть боль, покраснение, отек. Также могут возникать головные боли, боли в суставах, мышечные боли, лихорадка, озноб, усталость и недомогание. Все они, как правило, легкие и проходящие. Помогают обезболивающие и жаропонижающие – ибупрофен и парацетамол. По нынешним данным, частота побочных реакций после бустерной дозы несколько выше, чем после второй дозы.

В настоящее время в общегосударственной диги-регистратуре записаться на вакцинацию бустерной дозой еще нельзя, время можно забронировать по телефону или в диги-регистратуре медицинского учреждения. Также можно обратиться в ближайший пункт вакцинации, где не требуется предварительная регистрация. Информацию о пунктах вакцинации можно найти здесь или по телефону государственной инфолинии 1247.

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