Настанет ли Апокалипсис в случае ухода центристов?

Недавно были опубликованы опросы трех основных социологических фирм по возможным итогам столичных выборов, предрекающие утрату центристами единоличной власти в столице. Эти же опросы показывают существенный рост популярности EKRE до 13%. Некоторые фирмы, за исключением Emor, предрекают мизерное падение популярности реформистов. Соцдемы и Eesti 200 должны получить по 6-8%, а у "Отечества" неизбежны проблемы с прохождением в горсобрание, и они могут остаться без представительства.

Именно непрохождение одной или двух из перечисленных партий оставляет призрачный шанс центристам на сохранение полного контроля в столице, но слишком много они сделали противоречивого по отношению к своему электорату, и слишком сильно увеличили свою поддержку национал-консерваторы, чтобы случилось чудо.

Нынешняя кампания является первой за последние годы, когда ЦП старается обходить тему русской школы вообще. Нынешняя правительственная коалиция оказалась для них ловушкой, мешающей вести кампанию в привычном ключе и изображать из себя спасителей русских от реформистов. Административным ресурсом они тоже вынуждены пользоваться осторожно. Очень бы пригодились свежие идеи, содержательные планы развития столицы, но их нет.

У реформистов тоже все непросто – трудно прогнозируемое недовольство ситуацией с вакцинацией, когда одним не нравится мягкость, а другим подавай свободу выбора, порождает много недовольных. Но многое говорит о том, что усталость горожан от центристов гораздо сильнее временного недовольства ситуацией с вакцинацией. Соцдемы запутались с лозунгами, лениво выдают странные идеи, многие из которых относятся к повестке парламентских выборов, но для прохождения в горсобрание поддержки им должно хватить. Похожая ситуация и у Eesti 200. Зеленые и "Отечество" развлекают публику экзотическими лозунгами и идеями, но их в новом горсобрании, скорее всего, мы не увидим.

Ужасный конец или ужас без конца?

Предположим, что чудо произошло, и центристы остаются. Победа может оказаться пирровой. Партнеры по коалиции на Тоомпеа и остальные парламентские партии приложат максимум усилий, чтоб не дать воспользоваться ресурсами столицы для парламентской кампании 2023 года. Поведение Юри Ратаса в последние месяцы говорит о том, что судьба русского крыла партии, а значит, и таллиннской организации в ее нынешнем виде его интересует мало.