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Настанет ли Апокалипсис в случае ухода центристов?

Валерий Сайковский ФОТО: личный архив

Местные выборы приближаются к финишу. Вполне вероятна утрата центристами абсолютной власти в Нижнем городе. Грядет ли конец света или начало развития?

Недавно были опубликованы опросы трех основных социологических фирм по возможным итогам столичных выборов, предрекающие утрату центристами единоличной власти в столице. Эти же опросы показывают существенный рост популярности EKRE до 13%. Некоторые фирмы, за исключением Emor, предрекают мизерное падение популярности реформистов. Соцдемы и Eesti 200 должны получить по 6-8%, а у "Отечества" неизбежны проблемы с прохождением в горсобрание, и они могут остаться без представительства.

Именно непрохождение одной или двух из перечисленных партий оставляет призрачный шанс центристам на сохранение полного контроля в столице, но слишком много они сделали противоречивого по отношению к своему электорату, и слишком сильно увеличили свою поддержку национал-консерваторы, чтобы случилось чудо.

Нынешняя кампания является первой за последние годы, когда ЦП старается обходить тему русской школы вообще. Нынешняя правительственная коалиция оказалась для них ловушкой, мешающей вести кампанию в привычном ключе и изображать из себя спасителей русских от реформистов. Административным ресурсом они тоже вынуждены пользоваться осторожно. Очень бы пригодились свежие идеи, содержательные планы развития столицы, но их нет.

У реформистов тоже все непросто – трудно прогнозируемое недовольство ситуацией с вакцинацией, когда одним не нравится мягкость, а другим подавай свободу выбора, порождает много недовольных. Но многое говорит о том, что усталость горожан от центристов гораздо сильнее временного недовольства ситуацией с вакцинацией. Соцдемы запутались с лозунгами, лениво выдают странные идеи, многие из которых относятся к повестке парламентских выборов, но для прохождения в горсобрание поддержки им должно хватить. Похожая ситуация и у Eesti 200. Зеленые и "Отечество" развлекают публику экзотическими лозунгами и идеями, но их в новом горсобрании, скорее всего, мы не увидим.

Ужасный конец или ужас без конца?

Предположим, что чудо произошло, и центристы остаются. Победа может оказаться пирровой. Партнеры по коалиции на Тоомпеа и остальные парламентские партии приложат максимум усилий, чтоб не дать воспользоваться ресурсами столицы для парламентской кампании 2023 года. Поведение Юри Ратаса в последние месяцы говорит о том, что судьба русского крыла партии, а значит, и таллиннской организации в ее нынешнем виде его интересует мало.

Во время предыдущих выборов 2017 года он участвовал в столичной кампании во много раз активнее. Если ЦП окажется в оппозиции, то на практике это может означать, что правоохранители «вспомнят» о больших и малых грехах партии, Ратасу намекнут о трудностях в правительственной коалиции, распад которой гарантирует интерес правоохранителей и к его персоне. Тут судьба русского крыла может оказаться делом третьим. На фоне того, что помимо перспективы потери власти в столице, у ЦП на горизонте и окончательная утрата контроля в Нарве, сохранение коалиции на Тоомпеа для Ратаса уже вопрос «на миллион долларов». Почти уверен, что он давно думает о работе в Брюсселе, а без пребывания в коалиции это реализовать невозможно. Судьба сынов и дочерей гнезда сависаарова в этой ситуации практически предрешена.

Что будет в столице без центристов?

Город как-то существовал 18 лет до «воцарения» центристов, и я не верю в появление проблем при новой власти. Абсолютно точно, что любая новая власть в считанные месяцы откажется от огромного коммуникационного отдела в полсотни человек и многих сомнительных затрат в части образования и интеграции. Только по одному проекту по улучшению знаний эстонского языка в трех гимназиях Госконтроль зафиксировал отсутствие отчетности на сумму в 3,3 млн.евро.

При внимательном изучении подобной деятельности наверняка откроются многократно большие нецелевые затраты. Я думаю, что новая власть найдет достойное применение 20-30 млн «сэкономленных» евро. При смене власти столичное образование наконец-то начнет интегрироваться в общереспубликанскую систему, не будет давления города на руководство школ, и они расправят крылья. При этом директора школ и детсадов, сверх меры занимавшиеся политической деятельностью, могут пострадать от изменений в городской власти.

При внимательном взгляде на строительную деятельность города ясно, что продолжение развития возможно лишь при тесном сотрудничестве с богатыми волостями в предместьях столицы, где у власти правые партии. Приход этих партий к власти в столице наверняка окажется крайне полезен для развития. Судьба новой больницы, о которой так много говорили на протяжении всей кампании ЦП, на самом деле, по большей части зависит от получения государственного и европейского финансирования, и тут смена власти тоже пойдет на пользу.

Есть все признаки того, что у нынешнего руководства города и ЦП нет никаких свежих идей, оно себя исчерпало ментально. Даже в решающий момент кампании видные столичные центристы (к примеру – Вадим Белобровцев) лениво, без огонька дискутируют, используя «заплесневелые» аргументы о спасении русского образования и вине «центра» в большинстве проблем. Половина нынешней кампании у них свелась к раздаче пособий, другая – к восхвалению мэра Кылварта, что явно не подобает кампании партии, управляющей европейской столицей в XXI веке.

Как никогда центристы пытаются мобилизовать бюджетников для своей поддержки. Катри Райк обвиняет в этом ЦП в Нарве, но в Таллинне ситуация гораздо хуже. Город просто задыхается от идейного и управленческого застоя, и вряд ли горожане будут сильно переживать, если это прекратится, как и разбазаривание городских средств на самопиар правящей партии. Так что слухи о том, что без единоличного правления центристов жизнь в столице остановится, явно преувеличены.

А теперь пусть уходит

Столица успешного европейского государства 12 лет управляется в стиле губернского города где-нибудь в Черноземье. Содержатся «партийные» СМИ, работников городских учреждений превратили в верных солдат партии. Вокруг Таллинна расположены успешные самоуправления, но нынешний мэр не только с ними, но и с эстонскими СМИ не любит и не умеет сотрудничать. И все это не может продолжаться бесконечно. Город жалко. Столичные жители достойны лучшего.

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