Картина дня: не умеющие читать русские, обращение Каи Каллас к непривитым и шумиха вокруг Lidl

Будни больниц: в самом тяжелом состоянии — непривитые пациенты

Эстонские больницы прилагают максимум усилий, чтобы, помимо оказания помощи пациентам с коронавирусом, сохранялись услуги планового лечения. Читать далее…

Вакцинация как пропуск в операционную?

Неудовлетворительные темпы вакцинации против Covid-19 не могут не тревожить. И дело не в желании властей охватить прививками как можно больше жителей страны просто чтобы охватить. Из-за сокращения числа желающих ввести себе вакцину реальна угроза ввести локдаун. Как в старом анекдоте: «Что вы имеете в виду? Что имею, то и введу». Читайте мнение Вячеслава Иванова здесь.

Эстонские политики: помимо того, что русские не владеют языком, они еще и не умеют читать

Вчера кандидат от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кроссь возмутился в Фейсбуке тем, что в эстонских кинотеатрах идут фильмы с русской озвучкой. Пост вызвал столь живую дискуссию, что автор был вынужден его закрыть. После обращения Rus.Postimees публикация вновь стала общедоступной. Читать далее…

Коронавирус настиг еще 1060 жителей Эстонии, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6919 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1060. Пятеро скончались. Читать далее…

График 〉 Риск распространения коронавируса достиг самого высокого уровня

После сегодняшнего заседания правительство сообщило, что риск распространения коронавируса в Эстонии повысился до самого высокого или красного уровня с точки зрения показателя заражаемости. Читать далее…

Видео и блог 〉 Грозят ли нам новые ограничения? Каллас призвала непривитых никуда не ходить

О решениях правительства на пресс-конференции рассказали премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия), министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) и министр окружающей среды Тынис Мельдер (Центристская партия). Читать далее...

Встреча президентов Эстонии и Латвии не состоится: второй заразился коронавирусом

Президент Латвии Эгил Левитс получил положительный результат экспресс-теста на Covid-19, в связи с чем перенесена его встреча с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщили в президентской канцелярии. Читать далее...

Фото 〉 Lidl удивил, но не ценами

Одной из самых наделавших шума тем стал магазин Lidl, открывшийся на прошлой неделе в латвийском городе Валмиере. До сих пор ли там еще низкие цены? Когда немецкая сеть доберется до нас, встряхнет ли она весь местный рынок торговли продуктами питания? Читать далее...

Сравните: одни продукты в Эстонии дорожают, цены на другие падают

Postimees каждый месяц сравнивает цены на продукты в различных магазинах. Если внимательно следить за предложениями, можно прилично сэкономить. Разница между самой дорогой и самой дешевой продуктовой корзиной на этот раз была более шести евро. Читать далее…

Дороги как кладбище погибших животных

Сбитое автомобилем животное несколько дней пролежало на обочине, начав разлагаться и успев покрыться слоем грязи и пыли. Такая картина на дорогах Эстонии, - увы, не редкость. Кто и в какие сроки должен убирать трупы мелких и крупных зверей? Читать далее…

Часовня немецких военнопленных, кузница, частный дом? Странная находка на Пальяссааре

На полуострове Пальяссааре есть загадочное сооружение, которого нет ни в одном официальном регистре, снаружи оно напоминает часовню. Пустующее здание находится на территории пальяссаареской станции по переработке отходов, а недавно по соседству появилось учреждение, работающие в котором люди умеют обращать внимание на старые постройки и ценить их. Читать далее…

Нарвского кандидата от EKRE обвинили в том, что он возил на голосование жителей общежитий

Нарвитянин Кирилл Смирнов заметил в среду, как Александр Пахомов, работник управляющего нарвскими общежитиями фонда Narva Linnaelamu и кандидат от партии EKRE, возит на избирательный участок людей, которые, предположительно, в этих общежитиях живут. Кирилл Смирнов и кандидат от «Списка Катри Райк» Владимир Изотов прошли за избирателем, который действительно укрылся от их внимания в общежитии. Александр Пахомов заявил в ответ, что подвозить знакомых вполне законно, а следить за ним — нет. Читать далее…

Хлопки, танцы и заплетающийся язык: Керсти Кальюлайд опубликовала подборку ляпов при записи видеообращений