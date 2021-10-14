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  • В Таллинне мужчина попал под поезд: пострадавший скончался на месте

Фото ⟩ В Таллинне мужчина попал под поезд: пострадавший скончался на месте

Сегодня днем ​​в центр оповещения пришло сообщение о том, что под колесами поезда у станции "Ярве" в Таллинне погиб мужчина: он скончался на месте происшествия.

Сегодня в 13:37 в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне в районе Ярве под поезд попал человек. По данным полиции, он скончался на месте. Движение поездов нарушено.

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