Фото ⟩ В Таллинне мужчина попал под поезд: пострадавший скончался на месте
Сегодня днем в центр оповещения пришло сообщение о том, что под колесами поезда у станции "Ярве" в Таллинне погиб мужчина: он скончался на месте происшествия.
Сегодня днем в центр оповещения пришло сообщение о том, что под колесами поезда у станции "Ярве" в Таллинне погиб мужчина: он скончался на месте происшествия.
Сегодня в 13:37 в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне в районе Ярве под поезд попал человек. По данным полиции, он скончался на месте. Движение поездов нарушено.