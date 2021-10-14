Фото и видео ⟩ Торговый центр T1 был окутан дымом, посетителей эвакуировали
На втором этаже парковочного дома торгового центра T1 горел открытым пламенем легковой автомобиль. На месте работали пожарные, сообщает Postimees.
На втором этаже парковочного дома торгового центра T1 горел открытым пламенем легковой автомобиль. На месте работали пожарные, сообщает Postimees.
В 15:10 в Центр тревоги сообщили, что из парковочного дома T1 идет дым.
На месте находился и владелец автомобиля. Система пожаротушения сработала, посетителей эвакуировали. На месте регулировала движение полиция.