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  • Торговый центр T1 был окутан дымом, посетителей эвакуировали

Фото и видео ⟩ Торговый центр T1 был окутан дымом, посетителей эвакуировали

Фото с места происшествия. ФОТО: Lugeja foto

На втором этаже парковочного дома торгового центра T1 горел открытым пламенем легковой автомобиль. На месте работали пожарные, сообщает Postimees.

В 15:10 в Центр тревоги сообщили, что из парковочного дома T1 идет дым. 

На месте находился и владелец автомобиля. Система пожаротушения сработала, посетителей эвакуировали. На месте регулировала движение полиция. 

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