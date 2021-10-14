В Вырумаа и Ляэне-Вирумаа обнаружили АЧС

По словам заведующего отделом здоровья и благополучия животных департамента Олева Калда, вирус обнаружили в Вырумаа, где его не находили в течение последних трех лет. «Опираясь на обнаруженное в Северной Эстонии, мы можем сказать, что сделанные в Вырумаа находки определенно не останутся единственными, поскольку мы отмечаем тенденцию заболевания распространяться среди диких кабанов и угрожать из-за этого и свинофермам, как это произошло в Харьюмаа. Поэтому важно, чтобы свиноводы прилагали усилия, чтобы помешать заболеванию проникнуть на фермы», - сказал Калда.

В начале октября вирус АЧС обнаружили у двух диких кабанов в Вырумаа и одного в Ляэне-Вирумаа. «Данные находки показывают, что вирус АЧС распространяется в популяции дикого кабана в Южной и Северной Эстонии, а эта ситуация представляет серьезную угрозу для наших свиноводческих предприятий. Для того, чтобы сократить риск попадания заболевания из леса на свиноферму, крайне важно сокращать численность диких кабанов и во время охоты следовать мерам биобезопасности», - сказал Калда. Свиноводы также должны последовательно и тщательно выполнять меры биобезопасности.

Наряду с проверкой диких кабанов на АЧС департамент регулярно проверяет свиноводческие предприятия, чтобы убедиться в соблюдении мер биобезопасности. По состоянию на октябрь в Эстонии зарегистрировано 128 животноводческих предприятий, где содержат домашних свиней. В этом году департамент провел 218 проверок соблюдения мер биобезопасности и выявил 22 несоответствия правилам у 8 свинофермеров.

Несоответствия были связаны преимущественно с правилами информирования, учета и надзора, но в отдельных случаях также выявили недостатки в проведении процедур дезинфекции, а в ряде случаев свиноводов проконсультировали на тему соответствия требованиям плана биобезопасности.

Эстонские свиноводы знают о необходимых для профилактики АЧС требованиях и выполняют их. Кроме того, умерших на фермах свиней проверяют, чтобы на ранней стадии выявить заболевание — это позволяет оперативно отреагировать на появление заболевания.

Об обнаруженных мертвых диких кабанах следует сообщать через приложение АЧС https://seakatk.ee/teata, где можно указать координаты места и фотографию, что позволит легче найти дикого кабана. О находках можно также сообщать по номеру +372 605 4767.