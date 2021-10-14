Правительство установило права получивших дополнительную дозу

Исключения в отношении изоляции, тестирования, участия в мероприятиях и пересечения границы будут распространяться на вакцинированных дополнительной дозой, то есть они будут подпадать под те же правила, которые в настоящее время применяются к полностью вакцинированным людям. Как и в случае с вакциной, исключения действительны в течение одного года после получения дополнительной дозы.

Получивший дополнительную дозу вакцины не должен оставаться в изоляции в течение 10 дней после тесного контакта с зараженным COVID-19 при отсутствии симптомов. Человек, получивший дополнительную дозу, может принимать участие во всех мероприятиях, где проверяется COVID-сертификат. Право на пересечение государственной границы для поездки в Эстонию также будет распространено на людей без симптомов болезни, получивших дополнительную дозу вакцины.

Дополнительные дозы COVID-19 означают как добавочную, так и бустерную дозу, введенную после курса первичной вакцинации. Людям с тяжелым иммунодефицитом, которые не получают адекватной защиты от двух доз или одной дозы вакцины Janssen, потребуется добавочная доза для завершения курса вакцинации. Бустерная доза может потребоваться вакцинированным в связи со снижением иммунитета по прошествии времени.

Помимо людей старше 65 лет и жителей домов призрения, в Эстонии начали вводить бустерные дозы COVID-19 медицинским и социальным работникам, а также сотрудникам сферы образования. В вышеупомянутых целевых группах ревакцинацию можно проводить в случае, есть после курса первичной вакцинации прошло шесть месяцев. Люди старше 65 лет должны связаться со своим семейным врачом, а сотрудники школ - со школьной медсестрой.