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Правительство установило права получивших дополнительную дозу

Вакцина. ФОТО: FADEL SENNA

Правительство внесло поправки в три постановления, чтобы расширить льготы, предназначенные для вакцинированных, на тех, кто получил дополнительную дозу вакцины от COVID-19.

Исключения в отношении изоляции, тестирования, участия в мероприятиях и пересечения границы будут распространяться на вакцинированных дополнительной дозой, то есть они будут подпадать под те же правила, которые в настоящее время применяются к полностью вакцинированным людям. Как и в случае с вакциной, исключения действительны в течение одного года после получения дополнительной дозы.

Получивший дополнительную дозу вакцины не должен оставаться в изоляции в течение 10 дней после тесного контакта с зараженным COVID-19 при отсутствии симптомов. Человек, получивший дополнительную дозу, может принимать участие во всех мероприятиях, где проверяется COVID-сертификат. Право на пересечение государственной границы для поездки в Эстонию также будет распространено на людей без симптомов болезни, получивших дополнительную дозу вакцины.

Дополнительные дозы COVID-19 означают как добавочную, так и бустерную дозу, введенную после курса первичной вакцинации. Людям с тяжелым иммунодефицитом, которые не получают адекватной защиты от двух доз или одной дозы вакцины Janssen, потребуется добавочная доза для завершения курса вакцинации. Бустерная доза может потребоваться вакцинированным в связи со снижением иммунитета по прошествии времени.

Помимо людей старше 65 лет и жителей домов призрения, в Эстонии начали вводить бустерные дозы COVID-19 медицинским и социальным работникам, а также сотрудникам сферы образования. В вышеупомянутых целевых группах ревакцинацию можно проводить в случае, есть после курса первичной вакцинации прошло шесть месяцев. Люди старше 65 лет должны связаться со своим семейным врачом, а сотрудники школ - со школьной медсестрой.

Взрослое население в целом обычно получает бустерную дозу через восемь месяцев после курса первичной вакцинации. Независимо от того, какая вакцина ранее вводилась, Комиссия по иммунопрофилактике рекомендует вводить дополнительную дозу вакцины Pfizer/BioNTech, которая была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам 4 октября. Согласно нынешним данным, бустерная доза не требуется переболевшим COVID-19 или повторно заразившимся.

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