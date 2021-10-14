Галерея ⟩ В Таллинне появится парк "Темных ночей"

Сегодня на пустыре близ территории, где в будущем появится Таллиннский киногородок, посадили первое символическое дерево – рябину Додонг.

Дерево посадили в начале полуострова Пальяссааре директор PÖFF Тийна Локк, вице-мэр Вадим Белобровцев и исполнительный директор Tallinn Film Wonderland Грен Ноорметс.

В ближайшие годы в сотрудничестве с городом Таллинном и киногородком будет разбит общественный парк площадью 1,5 га. Он будет посвящен людям, которые внесли значительный вклад в развитие киноискусства и PÖFF. Именные деревья там будут сажать лауреаты премии "За дело всей жизни", победители конкурсных программ и почетные гости.

По словам директора PÖFF Тийны Локк, сейчас воплощается в жизнь давняя мечта. "У крупных исторических фестивалей, как правило, тесная связь с городом проведения, что обычно выражается в пространственных решениях, будь то фестивальный квартал или улица с именными табличками и отпечатками звезд. Мы хотели способствовать формированию парковых зон Таллинна и в то же время достойно отметить связанных с фестивалем людей. Расположение по соседству с киногородком создает замечательный диалог с окружающей территорией", – сказала она.

Координатор создания парка Ханнес Аава отметил, что зеленые насаждения образуют полуприродное сообщество, не требующее большого ухода, благодаря чему экологический след будет минимальным.

Для создания парка PÖFF создаст и специальный фонд поддержки – некоммерческое объединение Rohehunt (рус. – зеленый волк), который позволит принять участие в создании парка всем желающим как из Эстонии, так из-за рубежа.

Будущий парк будет находиться по адресу Пальяссааре-теэ, 1b и 1c.