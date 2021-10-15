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  • Гениально! Эстонский тиктокер поделился кадрами, снятыми в Ласнамяэ

Гениально! Эстонский тиктокер поделился кадрами, снятыми в Ласнамяэ

Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Жители Ласнамяэ придали понятию «удобство» новый смысл, обнаружил Kodustill с помощью пользователя TikTok.

Тиктокер поделился кадрами, снятыми рядом с подъездом многоквартирного дома. Вы видите настоящую стоянку для магазинных тележек. По словам автора видео, за углом находится магазин «Максима», и жители подъезда отправляются за покупками, забирая тележку прямо от своего подъезда. Ну и оставляют ее на обратном пути на том же месте. Очень удобно!

«Умное решение в стиле Ласнамяэ», — говорит автор видео.

@juhanrodrik

lasnamäe stiil :) #käru #pood

♬ original sound - Juhan Rodrik

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