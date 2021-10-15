Гениально! Эстонский тиктокер поделился кадрами, снятыми в Ласнамяэ

Тиктокер поделился кадрами, снятыми рядом с подъездом многоквартирного дома. Вы видите настоящую стоянку для магазинных тележек. По словам автора видео, за углом находится магазин «Максима», и жители подъезда отправляются за покупками, забирая тележку прямо от своего подъезда. Ну и оставляют ее на обратном пути на том же месте. Очень удобно!