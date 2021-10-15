Предложение со съемочной площадки: в районе Астангу продается дом на колесах
На интернет-аукционе osta.ee предлагают купить в cкором времени освобождающийся дом на колесах, передает Kodustiil.
На интернет-аукционе osta.ee предлагают купить в cкором времени освобождающийся дом на колесах, передает Kodustiil.
Дом, находящийся в среднем состоянии, уже обжила международная съемочная группа, и есть надежда, что скоро мы сможем увидеть на экранах наших телевизоров фильм с его участием. Правда, на съемках какого именно фильма задействован этот передвижной дом, не сообщается. На момент публикации цена дома была 790 евро. Предложения можно делать до 13 часов 27 октября, а за 2500 евро его можно купить сразу.
Для транспортировки двери дома придется специально закреплять, в настоящее время применяется, как не без юмора пишет автор объявления, творческий подход. Дом находится в районе Астангу-Харку, и покупатель должен забрать его в течение недели после окончания аукциона. С помощью крана дом не поднять, придется искать другие решения!
Ознакомьтесь с предложением на портале аукциона osta.ee.