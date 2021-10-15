Предложение со съемочной площадки: в районе Астангу продается дом на колесах

Дом, находящийся в среднем состоянии, уже обжила международная съемочная группа, и есть надежда, что скоро мы сможем увидеть на экранах наших телевизоров фильм с его участием. Правда, на съемках какого именно фильма задействован этот передвижной дом, не сообщается. На момент публикации цена дома была 790 евро. Предложения можно делать до 13 часов 27 октября, а за 2500 евро его можно купить сразу.