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  • К найденному в придорожной канаве трупу был привязан груз

К найденному в придорожной канаве трупу был привязан груз

Новое местоположение Таллиннской тюрьмы в деревне Соодевахе в волости Раэ. ФОТО: Tairo Lutter

В понедельник в деревне Соодевахе в волости Раэ в придорожной канаве был обнаружен труп с признаками насилия, к которому был привязан груз, пишет Postimees.

Полиция задержала двух человек, один из которых к настоящему моменту взят под стражу. По словам окружного прокурора Натальи Мийльвеэ, которая руководит производством, тело нашел случайный прохожий. «Начавшие работу на месте происшествия криминалисты обнаружили, что к телу убитого был привязан груз. Это было сделано для того, чтобы труп ушел под воду. По оценке судмедэксперта, характеристики трупа позволяют предположить, что преступление могло быть совершено в августе», - описала Мийльвеэ.

Задержали мужчину и женщину

Результатом работы специалистов на месте происшествия стало задержание возможных подозреваемых в течение тех же суток: «Полицейские задержали 41-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. К настоящему моменту есть основание считать главным подозреваемым ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 41-летнего мужчину, в случае которого прокуратура оценила вероятность совершения нового преступления как очень высокую. В связи с этим мы ходатайствовали у суда о его аресте на время досудебного расследования», - сказал прокурор. Подозреваемый был взят под стражу сперва на два месяца.

По данным прокуратуры, убитый и подозреваемый были знакомы, преступление произошло в результате ссоры во время совместного распития алкоголя.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

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