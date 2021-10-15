К найденному в придорожной канаве трупу был привязан груз

Полиция задержала двух человек, один из которых к настоящему моменту взят под стражу. По словам окружного прокурора Натальи Мийльвеэ, которая руководит производством, тело нашел случайный прохожий. «Начавшие работу на месте происшествия криминалисты обнаружили, что к телу убитого был привязан груз. Это было сделано для того, чтобы труп ушел под воду. По оценке судмедэксперта, характеристики трупа позволяют предположить, что преступление могло быть совершено в августе», - описала Мийльвеэ.

Valvenädal tõi ka keerulise ja raske sündmuse - leiti tapetud meesterahvas. Mõrvagrupp ja kriminalistid töötasid vahetustega sündmuskohal ja panid mõnda aega tagasi toimunud juhtumit tükkhaaval uuesti kokku. Tänaseks on tapmises kahtlustatav tabatud ja vahistatud. #opjuht #KRB pic.twitter.com/REz0ejlngs — Urmet Tambre (@UrmetTambre) October 15, 2021

Задержали мужчину и женщину

Результатом работы специалистов на месте происшествия стало задержание возможных подозреваемых в течение тех же суток: «Полицейские задержали 41-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. К настоящему моменту есть основание считать главным подозреваемым ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 41-летнего мужчину, в случае которого прокуратура оценила вероятность совершения нового преступления как очень высокую. В связи с этим мы ходатайствовали у суда о его аресте на время досудебного расследования», - сказал прокурор. Подозреваемый был взят под стражу сперва на два месяца.

По данным прокуратуры, убитый и подозреваемый были знакомы, преступление произошло в результате ссоры во время совместного распития алкоголя.