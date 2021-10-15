В Соодевахе найден труп с признаками насилия
В понедельник, 11 октября, на обочине дороги в деревне Соодевахе (волость Раэ) было найдено тело мужчины со следами насилия.
В понедельник, 11 октября, на обочине дороги в деревне Соодевахе (волость Раэ) было найдено тело мужчины со следами насилия.
Как сообщила Пыхьяская префектура, в качестве подозреваемых задержаны 51-летняя женщина и 41-летний мужчина.
Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.
По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда мужчина был взят под стражу сперва на два месяца.