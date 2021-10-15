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  • В Соодевахе найден труп с признаками насилия

В Соодевахе найден труп с признаками насилия

Новое местоположение Таллиннской тюрьмы в деревне Соодевахе в волости Раэ. ФОТО: Tairo Lutter

В понедельник, 11 октября, на обочине дороги в деревне Соодевахе (волость Раэ) было найдено тело мужчины со следами насилия.

Как сообщила Пыхьяская префектура, в качестве подозреваемых задержаны 51-летняя женщина и 41-летний мужчина.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда мужчина был взят под стражу сперва на два месяца.

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