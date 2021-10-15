Центристская партия предлагает премировать за вакцинацию людей старше 60 лет

«Мы должны приложить совместные усилия для преодоления кризиса. Для нас ценен каждый житель, каждому человеку должна быть обеспечена защита его здоровья. Центристская партия поддерживает методы стимулирования, за счет которых можно повысить процент вакцинированных. Несколько соответствующих предложений мы уже вынесли на обсуждение в коалиции и вскоре надеемся достигнуть необходимых договоренностей», - сказал Ратас.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, сильной стороной нашей системы здравоохранения является равный для всех доступ к медицинской помощи. «Мы должны приложить совместные усилия, чтобы своевременную медицинскую помощь получали бы все в ней нуждающиеся, независимо от характера проблемы со здоровьем или диагноза. Это относится и к периоду кризиса, когда система здравоохранения работает с повышенной нагрузкой», - сказал Кийк.

«Вакцинацию от коронавируса прошли более двух третей взрослых и почти три четверти пожилых. Чтобы мы могли жить с минимальным количеством ограничений и справиться с кризисом, призываем всех сделать сознательный выбор в пользу сохранения своего здоровья и здоровья окружающих», - добавил он.

На этой неделе Центристская партия направила партнеру по коалиции шесть предложений, как избежать новых ограничений и увеличить охват вакцинацией:

1. Выплачивать людям в возрасте от 60 лет пособие в размере 100 евро после прохождения вакцинации первой или последующими дозами.

2. Каждому центру семейных врачей выплачивать 10 000 евро, когда среди их пациентов в возрасте от 60 лет процент вакцинированных достигнет 80%.

3. Выплатить работникам домов престарелых премию в размере их месячной зарплаты, когда процент вакцинированных среди них достигнет 90%.

4. Выплачивать местным самоуправлениям по 10-20 евро на каждого жителя, когда среди жителей старше 60 лет или среди взрослого населения процент вакцинированных будет 80%.

5. Создать фонд компенсации ущерба от вакцин.

6. Организовать вакцинацию на дому.