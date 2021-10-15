Юрист: взяв кредит под залог жилья, вы рискуете остаться без крыши над головой
Оформляя ипотеку под залог недвижимости, необходимо учитывать, что в случае неуплаты кредита и побочных обязательств более чем за три месяца, кредитор может незамедлительно подать на принудительное распоряжение залоговым имуществом без судебного постановления. Это означает, что недвижимость, обеспеченная ипотекой, продается на аукционе для удовлетворения требований кредитора. На столе юриста HUGO.legal Мерике Роозилехт лежат несколько дел, в которых люди потеряли или вот-вот потеряют свое жилье из-за просроченных выплат непосильных кредитов.