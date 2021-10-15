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Джереми Кларксон выбрал лучший автомобиль 2021 года

Toyota GR Yaris. ФОТО: Sander Ilvest

Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон в рамках премии Motor Awards, организованной британскими изданиями The Times и Sunday Times, выбрал лучший автомобиль 2021 года.

По мнению эпатажного ведущего, главным открытием нынешнего года стал хот-хэтч Toyota GR Yaris. Организаторы премии сделали выбор в пользу электрического кроссовера Ford Mustang Mach‑E, пишет Motor.

По словам Джереми Кларксона, первоначально Toyota GR Yaris ничем не впечатлил его. Экс-ведущий Top Gear полагал, что хот-хэтч станет идеальным вариантом для «недавно овдовевших старушек, которым нужен автомобиль для поездок с подругами в бридж-клуб». Однако после личного тест-драйва мнение шоумена кардинально поменялось. Эксперта впечатлила сбалансиро­ванность шасси, а также управляемость модели вне зависимости от дорожного покрытия.

Премия Motor Awards, в рамках которой эксперты выбирали лучший автомобиль 2021 года, организована британскими изданиями The Times и Sunday Times. В отличие от Кларксона, представители жюри признали лучшей моделью электрокроссовер Ford Mustang Mach‑E. Среди других автомобилей экспертная комиссия отметила Land Rover Defender, Hyundai Ioniq 5, а также Opel Corsa и Tesla Model 3. Лучшим производителем по мнению британцев стал Lotus. Что касается Toyota GR Yaris, коллегия жюри поставила модель на первое место в номинации «Лучший хот-хэтч».

Toyota GR Yaris представили в январе нынешнего года. «Заряженный» хэтчбек оборудовали 1,6-литровым турбомотором мощностью 272 лошадиные силы и 360 Нм. Вместе с агрегатом модель получила шестиступенчатую «механику» и полноприводную трансмиссию GR-FOUR с многодисковой муфтой в задней оси и двумя дифференциалами Torsen. До «сотни» хот-хэтч разгоняется за 5,5 секунд. Максимальная скорость — 230 километров в час.

В Эстонии цены на Toyota GR Yaris стартуют от 32 700 евро.

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