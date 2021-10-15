ВИДЕО ⟩ Эстонская фигуристка заняла четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Линце
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина на этапе юниорского Гран-при в австрийском Линце в сильной конкуренции завоевала четвертое место.
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина на этапе юниорского Гран-при в австрийском Линце в сильной конкуренции завоевала четвертое место.
В сумме за короткую и произвольную программы Петрыкина набрала 177,06 балла, что является новым рекордом Эстонии среди девушек.
Итоговый результат
1. Софья Муравьева (Россия) — 211,81.
2. Изабо Левито (США) — 208,31.
3. Анастасия Зинина (Россия) — 190,66.
4. Нина Петрыкина (Эстония) — 177,06.
5. Варвара Кисель (Белоруссия) — 175,91.