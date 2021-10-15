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  • Эстонская фигуристка заняла четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Линце

ВИДЕО ⟩ Эстонская фигуристка заняла четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Линце

Figure Skating - Beijing 2022 Winter Olympics Test Event - Asia Open Figure Skating - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - October 14, 2021 Germany's Kristina Isaev during the Women's Single Short Program REUTERS/Tingshu Wang ФОТО: Tingshu Wang

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина на этапе юниорского Гран-при в австрийском Линце в сильной конкуренции завоевала четвертое место.

В сумме за короткую и произвольную программы Петрыкина набрала 177,06 балла, что является новым рекордом Эстонии среди девушек.

Итоговый результат

1. Софья Муравьева (Россия) — 211,81.

2. Изабо Левито (США) — 208,31.

3. Анастасия Зинина (Россия) — 190,66.

4. Нина Петрыкина (Эстония) — 177,06.

5. Варвара Кисель (Белоруссия) — 175,91.

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