В УЕФА сделали заявление по поводу резонансного гола Мбаппе в финале Лиги наций

Напомним, на 81-й минуте французский форвард забил победный гол в ворота сборной Испании, находясь в офсайде. Судья посчитал, что взятие ворот соответствовало всем правилам, так как испанский защитник коснулся мяча, и, получается, Мбаппе получил снаряд не от партнёра по команде, а от соперника, пишет " Чемпионат ".

«Энтони Тейлор принял правильное решение, основываясь на существующем своде правил и его официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, чтобы сыграть в мяч, и соперник не вмешивался в игру. Однако этот случай показывает нам, что нынешнее толкование регламента, похоже, противоречит духу самого регламента, который не позволяет любому игроку воспользоваться своим положением вне игры. Позиция УЕФА заключается в том, что есть способы модернизировать трактовку подобных эпизодов, чтобы привести её в соответствие с целями регламента о положении вне игры и духом футбола. Я уже общался со своими коллегами из ФИФА и IFAB и буду обсуждать решения на предстоящем заседании Технической консультативной группы IFAB», — сказал главный судья УЕФА Роберто Розетти.