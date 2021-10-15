Сбежавший из больницы 26-летний мужчина найден
Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, объявленного в розыск 26-летнего Оття нашли благодаря бдительному гражданину в деревне Муствере. Его отвезли в больницу.
Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, объявленного в розыск 26-летнего Оття нашли благодаря бдительному гражданину в деревне Муствере. Его отвезли в больницу.
Напомним, что полиция просила содействия в установлении местонахождения 26-летнего Оття, который сегодня самовольно покинул лечебное заведение в деревне Ямеяла. Сообщалось, что без посторонней помощи ему может грозить опасность.