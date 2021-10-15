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  • Картина дня: рекорд суточной заражаемости, откровения политэмигрантки и премирование вакцинированных

Картина дня: рекорд суточной заражаемости, откровения политэмигрантки и премирование вакцинированных

Больница. ФОТО: Eero Vabamägi (Postimees)

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 октября.

Десятки тысяч евро: эстонский производитель выплатил сотрудникам фирмы щедрые премии

Производитель гранул Graanul Invest решил по случаю продажи контрольного пакета акций выплатить премию работникам фирмы. Сотрудники со стажем получили премию в размере десятков тысяч евро. Читать далее...

Сотрудница полиции украла деньги подозреваемых

Некоторое время назад сотрудники отделения полиции обнаружили, что старший следователь, у которой долгое время были финансовые трудности, несколько раз брала деньги, изъятые у подозреваемых в качестве вещественных доказательств. К настоящему времени старший следователь освобождена от должности и была признана в суде виновной. Читать далее...

Задержка с бустерной дозой может закрыть для эстонцев границы

Несмотря на то, что в вакцины от Covid-19 в Эстонии достаточно и на третью, так называемую бустерную дозу, правительство решило, что люди моложе 65 лет, которые не работают в сфере медицины, образования и социальных дел, могут получить третий укол только через восемь месяцев после второго. Из-за этого распоряжения граждане Эстонии могут лишиться возможности ездить в отпуск и по делам в другие страны. Читать далее...

Соцдемы предлагают платить вакцинированным пожилым людям по 250 евро на стоматолога

Уровень распространения коронавируса в Эстонии очень высокий. По словам социал-демократа Раймонда Кальюлайда, в связи с этим власти Таллинна должны сами реализовать пять предложений, которые Евгений Осиновский внес на прошлой неделе для всей страны. Читать далее...

В Эстонии установлен рекорд по количеству случаев заражения COVID-19

По состоянию на утро 15 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 267 человек. Всего в больницах находится 349 пациентов с коронавирусом, из них 217 человек (62,2%) не были вакцинированы, у 132 человек (37,8%) курс вакцинации завершен. Читать далее...

Новый режим после каникул? Министр образования обсудила с руководителями школ организацию работы в период коронавируса

Министр образования и науки Лийна Керсна встретилась сегодня с новым составом правления Объединения руководителей школ Эстонии, чтобы обсудить управление школами в период коронавируса, а также улучшить качество управления школами. Читать далее...

Злобные боевые псы армии США попали в обычные эстонские семьи?

C программой Kuuuurija связался американец Эрик, у которого этим летом в Эстонии забрали почти 30 собак, поскольку он содержал их в очень плохих условиях. Cам Эрик говорит, что это поклёп, и что собак необходимо вернуть ему во что бы то ни стало. Читать далее...

План “справедливого перехода”: изменения в экономике могут коснуться до 42% всех работников Ида-Вирумаа

Территориальный план “справедливого перехода” для Ида-Вирумаа представлен на суд общественности. Из него становится ясно, как государство думает избежать социальной катастрофы в регионе в результате сворачивания сланцевой энергетики. Анализ показывает, что влияние этого события на Северо-Восток будет даже больше, чем принято считать. План определяет, как государство поддержит создание новых рабочих мест, и что будет новыми точками роста после сланца. Читать далее...

Политэмигрантка из Беларуси: учить язык — это вопрос уважения к стране, в которую ты приехал

Волна политэмиграции в Эстонию из стран ближнего зарубежья медленно, но верно набирает обороты. В числе многих других в Эстонию приехала из Беларуси Надя Зеленкова — представительница белорусской интеллигенции, супруга политзаключенного и предпринимателя Александра Василевича. Rus.Postimees поговорил с Надей о жизни в Эстонии и ситуации в ее родной стране. Читать далее...

Мониторинг сточных вод: ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась в Ида-Вирумаа

Результаты мониторинга сточных вод, проведенные на этой неделе Тартуским университетом, подтверждают, что рост количества вируса продолжается по всей Эстонии. Больше всего вируса прибавилось в сточных водах Ида-Вирумаа. Количество вируса по всей стране оценивается как высокое или очень высокое. Читать далее...

Настанет ли Апокалипсис в случае ухода центристов?

"Местные выборы приближаются к финишу. Вполне вероятна утрата центристами абсолютной власти в Нижнем городе. Грядет ли конец света или начало развития?" - вопрошает Валерий Сайковский.

Кадай: компенсацию в группе риска следует платить и за уже сделанные прививки

Если государство решит премировать за вакцинацию от коронавируса людей из группы риска, например, пожилых, то меру следует распространить и на уже привитых, сказал ERR бывший глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай. Читать далее...

Юрист: взяв кредит под залог жилья, вы рискуете остаться без крыши над головой

Оформляя ипотеку под залог недвижимости, необходимо учитывать, что в случае неуплаты кредита и побочных обязательств более чем за три месяца, кредитор может незамедлительно подать на принудительное распоряжение залоговым имуществом без судебного постановления. Это означает, что недвижимость, обеспеченная ипотекой, продается на аукционе для удовлетворения требований кредитора. На столе юриста HUGO.legal Мерике Роозилехт лежат несколько дел, в которых люди потеряли или вот-вот потеряют свое жилье из-за просроченных выплат непосильных кредитов. Читать далее...

Центристская партия предлагает премировать за вакцинацию людей старше 60 лет

Центристская партия представила ряд предложений, как избежать новых ограничений в стране и увеличить охват вакцинацией. Читать далее...

Количество жертв растет: мошенники оформляют кредиты на жителей Эстонии

В последние недели участились случаи, когда мошенники пытаются выманить деньги у людей и берут на имя жертвы быстрые кредиты, переводя деньги на подконтрольные мошенникам счета, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...

Ремонт превратил жизнь соседей в ад: восемнадцать дыр в потолке, два потопа, три коротких замыкания и грязная лестница

Зачастую ремонт неизбежно мешает соседям, но в большинстве случаев раздражают шумные работы и, возможно, немного пыли в подъезде. Однако иногда ремонт квартиры может перебраться в гостиную соседа снизу – как это произошло в многоквартирном доме в Таллинне, где хозяин квартиры однажды вечером обнаружил восемнадцать просверленных в потолке отверстий. Читать далее...

В Таллинне дети выполнили челлендж из «ТикТока»: отвинтили унитазы и двери в школе

В приложении "ТикТок" распространяется призыв к молодежи портить школьное имущество и бить учителей, челлендж (от англ. challenge - проблема, сложная задача, вызов) уже реализовали таллиннские школьники в Гимназии Густава Адольфа. Читать далее...

Свободных столиков нет: призыв Варро Вооглайда не посещать один таллиннский ресторан вызвал противоположный эффект

В четверг, 14 октября, председатель некоммерческого объединения «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд опубликовал в социальных сетях возмущенный пост, в котором посоветовал людям избегать посещения одного из столичных ресторанов. Читать далее...

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