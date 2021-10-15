Картина дня: рекорд суточной заражаемости, откровения политэмигрантки и премирование вакцинированных

Политэмигрантка из Беларуси: учить язык — это вопрос уважения к стране, в которую ты приехал

Волна политэмиграции в Эстонию из стран ближнего зарубежья медленно, но верно набирает обороты. В числе многих других в Эстонию приехала из Беларуси Надя Зеленкова — представительница белорусской интеллигенции, супруга политзаключенного и предпринимателя Александра Василевича. Rus.Postimees поговорил с Надей о жизни в Эстонии и ситуации в ее родной стране. Читать далее...

Мониторинг сточных вод: ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась в Ида-Вирумаа

Результаты мониторинга сточных вод, проведенные на этой неделе Тартуским университетом, подтверждают, что рост количества вируса продолжается по всей Эстонии. Больше всего вируса прибавилось в сточных водах Ида-Вирумаа. Количество вируса по всей стране оценивается как высокое или очень высокое. Читать далее...

Настанет ли Апокалипсис в случае ухода центристов?

"Местные выборы приближаются к финишу. Вполне вероятна утрата центристами абсолютной власти в Нижнем городе. Грядет ли конец света или начало развития?" - вопрошает Валерий Сайковский.

Кадай: компенсацию в группе риска следует платить и за уже сделанные прививки

Если государство решит премировать за вакцинацию от коронавируса людей из группы риска, например, пожилых, то меру следует распространить и на уже привитых, сказал ERR бывший глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай. Читать далее...

Юрист: взяв кредит под залог жилья, вы рискуете остаться без крыши над головой

Оформляя ипотеку под залог недвижимости, необходимо учитывать, что в случае неуплаты кредита и побочных обязательств более чем за три месяца, кредитор может незамедлительно подать на принудительное распоряжение залоговым имуществом без судебного постановления. Это означает, что недвижимость, обеспеченная ипотекой, продается на аукционе для удовлетворения требований кредитора. На столе юриста HUGO.legal Мерике Роозилехт лежат несколько дел, в которых люди потеряли или вот-вот потеряют свое жилье из-за просроченных выплат непосильных кредитов. Читать далее...

Центристская партия предлагает премировать за вакцинацию людей старше 60 лет

Центристская партия представила ряд предложений, как избежать новых ограничений в стране и увеличить охват вакцинацией. Читать далее...

Количество жертв растет: мошенники оформляют кредиты на жителей Эстонии

В последние недели участились случаи, когда мошенники пытаются выманить деньги у людей и берут на имя жертвы быстрые кредиты, переводя деньги на подконтрольные мошенникам счета, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...

Ремонт превратил жизнь соседей в ад: восемнадцать дыр в потолке, два потопа, три коротких замыкания и грязная лестница

Зачастую ремонт неизбежно мешает соседям, но в большинстве случаев раздражают шумные работы и, возможно, немного пыли в подъезде. Однако иногда ремонт квартиры может перебраться в гостиную соседа снизу – как это произошло в многоквартирном доме в Таллинне, где хозяин квартиры однажды вечером обнаружил восемнадцать просверленных в потолке отверстий. Читать далее...

В Таллинне дети выполнили челлендж из «ТикТока»: отвинтили унитазы и двери в школе

В приложении "ТикТок" распространяется призыв к молодежи портить школьное имущество и бить учителей, челлендж (от англ. challenge - проблема, сложная задача, вызов) уже реализовали таллиннские школьники в Гимназии Густава Адольфа. Читать далее...

Свободных столиков нет: призыв Варро Вооглайда не посещать один таллиннский ресторан вызвал противоположный эффект