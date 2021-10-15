Картина дня: рекорд суточной заражаемости, откровения политэмигрантки и премирование вакцинированных
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 октября.
Производитель гранул Graanul Invest решил по случаю продажи контрольного пакета акций выплатить премию работникам фирмы. Сотрудники со стажем получили премию в размере десятков тысяч евро. Читать далее...
Некоторое время назад сотрудники отделения полиции обнаружили, что старший следователь, у которой долгое время были финансовые трудности, несколько раз брала деньги, изъятые у подозреваемых в качестве вещественных доказательств. К настоящему времени старший следователь освобождена от должности и была признана в суде виновной. Читать далее...
Несмотря на то, что в вакцины от Covid-19 в Эстонии достаточно и на третью, так называемую бустерную дозу, правительство решило, что люди моложе 65 лет, которые не работают в сфере медицины, образования и социальных дел, могут получить третий укол только через восемь месяцев после второго. Из-за этого распоряжения граждане Эстонии могут лишиться возможности ездить в отпуск и по делам в другие страны. Читать далее...
Уровень распространения коронавируса в Эстонии очень высокий. По словам социал-демократа Раймонда Кальюлайда, в связи с этим власти Таллинна должны сами реализовать пять предложений, которые Евгений Осиновский внес на прошлой неделе для всей страны. Читать далее...
По состоянию на утро 15 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 267 человек. Всего в больницах находится 349 пациентов с коронавирусом, из них 217 человек (62,2%) не были вакцинированы, у 132 человек (37,8%) курс вакцинации завершен. Читать далее...
Министр образования и науки Лийна Керсна встретилась сегодня с новым составом правления Объединения руководителей школ Эстонии, чтобы обсудить управление школами в период коронавируса, а также улучшить качество управления школами. Читать далее...
C программой Kuuuurija связался американец Эрик, у которого этим летом в Эстонии забрали почти 30 собак, поскольку он содержал их в очень плохих условиях. Cам Эрик говорит, что это поклёп, и что собак необходимо вернуть ему во что бы то ни стало. Читать далее...
Территориальный план “справедливого перехода” для Ида-Вирумаа представлен на суд общественности. Из него становится ясно, как государство думает избежать социальной катастрофы в регионе в результате сворачивания сланцевой энергетики. Анализ показывает, что влияние этого события на Северо-Восток будет даже больше, чем принято считать. План определяет, как государство поддержит создание новых рабочих мест, и что будет новыми точками роста после сланца. Читать далее...
Волна политэмиграции в Эстонию из стран ближнего зарубежья медленно, но верно набирает обороты. В числе многих других в Эстонию приехала из Беларуси Надя Зеленкова — представительница белорусской интеллигенции, супруга политзаключенного и предпринимателя Александра Василевича. Rus.Postimees поговорил с Надей о жизни в Эстонии и ситуации в ее родной стране. Читать далее...
Результаты мониторинга сточных вод, проведенные на этой неделе Тартуским университетом, подтверждают, что рост количества вируса продолжается по всей Эстонии. Больше всего вируса прибавилось в сточных водах Ида-Вирумаа. Количество вируса по всей стране оценивается как высокое или очень высокое. Читать далее...
"Местные выборы приближаются к финишу. Вполне вероятна утрата центристами абсолютной власти в Нижнем городе. Грядет ли конец света или начало развития?" - вопрошает Валерий Сайковский.
Если государство решит премировать за вакцинацию от коронавируса людей из группы риска, например, пожилых, то меру следует распространить и на уже привитых, сказал ERR бывший глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай. Читать далее...
Оформляя ипотеку под залог недвижимости, необходимо учитывать, что в случае неуплаты кредита и побочных обязательств более чем за три месяца, кредитор может незамедлительно подать на принудительное распоряжение залоговым имуществом без судебного постановления. Это означает, что недвижимость, обеспеченная ипотекой, продается на аукционе для удовлетворения требований кредитора. На столе юриста HUGO.legal Мерике Роозилехт лежат несколько дел, в которых люди потеряли или вот-вот потеряют свое жилье из-за просроченных выплат непосильных кредитов. Читать далее...
Центристская партия представила ряд предложений, как избежать новых ограничений в стране и увеличить охват вакцинацией. Читать далее...
В последние недели участились случаи, когда мошенники пытаются выманить деньги у людей и берут на имя жертвы быстрые кредиты, переводя деньги на подконтрольные мошенникам счета, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...
Зачастую ремонт неизбежно мешает соседям, но в большинстве случаев раздражают шумные работы и, возможно, немного пыли в подъезде. Однако иногда ремонт квартиры может перебраться в гостиную соседа снизу – как это произошло в многоквартирном доме в Таллинне, где хозяин квартиры однажды вечером обнаружил восемнадцать просверленных в потолке отверстий. Читать далее...
В приложении "ТикТок" распространяется призыв к молодежи портить школьное имущество и бить учителей, челлендж (от англ. challenge - проблема, сложная задача, вызов) уже реализовали таллиннские школьники в Гимназии Густава Адольфа. Читать далее...
В четверг, 14 октября, председатель некоммерческого объединения «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд опубликовал в социальных сетях возмущенный пост, в котором посоветовал людям избегать посещения одного из столичных ресторанов. Читать далее...