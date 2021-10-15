Старейший в Эстонии мужчина отметил свой день рождения

Хуго-Эдуарда, который проживает в пансионате Ристипало, по случаю дня рождения посетили волостной старейшина Ряпина Энель Лийн и заместитель волостного старейшины Пирет Раммо. По их словам, именинник до сих пор бодр и радовался приехавшим гостям.