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Старейший в Эстонии мужчина отметил свой день рождения

Хуго-Эдуарда Вайно ходила поздравлять и волостная старейшина Ряпина Энель Лийн. ФОТО: Piret Rammo/Räpina Vallavalitsus

В воскресенье свое 106-летие отметил житель волости Ряпина Хуго-Эдуард Вайно. По данным Министерства внутренних дел, он самый старый мужчина в Эстонии, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Хуго-Эдуарда, который проживает в пансионате Ристипало, по случаю дня рождения посетили волостной старейшина Ряпина Энель Лийн и заместитель волостного старейшины Пирет Раммо. По их словам, именинник до сих пор бодр и радовался приехавшим гостям.

Несколько лет назад Вайно говорил, что хотел бы дожить до 113 лет.

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