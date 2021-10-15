Пт, 15.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Confido предлагает бустерную дозу вакцины от коронавируса

Медицинский центр Confido. ФОТО: Konstantin Sednev

С сегодняшнего дня Confido в своих 13 пунктах вакцинации предлагает всем совершеннолетним возможность добровольно получить бустерную дозу вакцины от COVID-19.

«Мы должны считаться с тем фактом, что третья волна коронавируса, по сути, уже здесь. С сегодняшнего дня всем совершеннолетним доступна возможность дополнительной защиты в виде третьей дозы вакцины», – сказал руководитель экспресс-клиник Confido Марек Сеэр.

«В качестве бустерной дозы мы предлагаем вакцину Pfizer, независимо от того, какой вакциной человек вакцинировался раньше, поскольку Европейский департамент лекарственных средств одобрил в качестве бустерной именно вакцину Pfizer», – пояснил Сеэр и добавил, что после вакцинации, соответственно, обновится информация в среде digilugu.ee, и человеку следует сделать для себя новый паспорт вакцинации с обновлёнными данными.

Бустерную дозу в центрах вакцинации Confido могут получить совершеннолетние, при этом у желающих в возрасте 18-65 лет после предыдущей вакцинации должно пройти не менее восьми месяцев, а у людей старше 65 лет – не менее шести месяцев. По прошествии 6 месяцев возможностью получить бустерную дозу могут воспользоваться социальные и медицинские работники, а также работники сферы образования. Людям со значительно ослабленной иммунной системой рекомендуется вакцинироваться бустерной дозой от COVID-19 не раньше, чем через 6 месяцев после окончания первого курса вакцинации.

Возможность первичной вакцинации открыта для всех, начиная с 12 лет. Она проводится добровольно и бесплатно. Confido проводит вакцинацию против COVID-19 в экспресс-клиниках в Таллинне и Тарту, в Таллиннском центре вакцинации и вакцинационном автобусе, а также в Тарту в пункте вакцинации, расположенном в Raatuse Tervisekskus. В сотрудничестве с Südameapteek открыты 7 пунктов вакцинации по всей Эстонии. Кроме того, у Confido в Эстонии уже 21 пункта тестирования на коронавирус. Точные адреса и время работы можно посмотреть здесь.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back