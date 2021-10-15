Confido предлагает бустерную дозу вакцины от коронавируса

«Мы должны считаться с тем фактом, что третья волна коронавируса, по сути, уже здесь. С сегодняшнего дня всем совершеннолетним доступна возможность дополнительной защиты в виде третьей дозы вакцины», – сказал руководитель экспресс-клиник Confido Марек Сеэр.

«В качестве бустерной дозы мы предлагаем вакцину Pfizer, независимо от того, какой вакциной человек вакцинировался раньше, поскольку Европейский департамент лекарственных средств одобрил в качестве бустерной именно вакцину Pfizer», – пояснил Сеэр и добавил, что после вакцинации, соответственно, обновится информация в среде digilugu.ee, и человеку следует сделать для себя новый паспорт вакцинации с обновлёнными данными.

Бустерную дозу в центрах вакцинации Confido могут получить совершеннолетние, при этом у желающих в возрасте 18-65 лет после предыдущей вакцинации должно пройти не менее восьми месяцев, а у людей старше 65 лет – не менее шести месяцев. По прошествии 6 месяцев возможностью получить бустерную дозу могут воспользоваться социальные и медицинские работники, а также работники сферы образования. Людям со значительно ослабленной иммунной системой рекомендуется вакцинироваться бустерной дозой от COVID-19 не раньше, чем через 6 месяцев после окончания первого курса вакцинации.