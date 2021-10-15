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  • Ида-Виру
  • План “справедливого перехода”: изменения в экономике могут коснуться до 42% всех работников Ида-Вирумаа

План “справедливого перехода”: изменения в экономике могут коснуться до 42% всех работников Ида-Вирумаа

Закат над Нарвскими электростанциями (2009) Категория "Электростанции как неотъемлемая часть Нарвы" ФОТО: Aleksey Mikhaylov, Eesti Energia fotokonkurss

Территориальный план “справедливого перехода” для Ида-Вирумаа представлен на суд общественности. Из него становится ясно, как государство думает избежать социальной катастрофы в регионе в результате сворачивания сланцевой энергетики. Анализ показывает, что влияние этого события на Северо-Восток будет даже больше, чем принято считать. План определяет, как государство поддержит создание новых рабочих мест, и что будет новыми точками роста после сланца.

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Не секрет, что в Ида-Вирумаа средняя зарплата ниже средней по Эстонии, но средняя зарплата в сланцевом секторе здесь - выше среднеэстонской.

Работники сланцевого сектора вместе с семьями - это около 16 000 человек, причем в 34% домохозяйств работает только один человек. Таким образом, около 8 000 человек, считают авторы плана, рискуют остаться за чертой бедности после сворачивания сланцевой отрасли.

Местные социальные службы должны будут помогать им, но без сланца города и волости потеряют часть налогов, и в среднем их доходы упадут на 10%. Антирекорд здесь ждет волость Алутагузе, которая лишится 45% дохода.

План "справедливого перехода" определяет, как распределить 354 млн евро, чтобы уменьшить негативные последствия сворачивания сланцевой энергетики.

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