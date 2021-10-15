План “справедливого перехода”: изменения в экономике могут коснуться до 42% всех работников Ида-Вирумаа

Территориальный план “справедливого перехода” для Ида-Вирумаа представлен на суд общественности. Из него становится ясно, как государство думает избежать социальной катастрофы в регионе в результате сворачивания сланцевой энергетики. Анализ показывает, что влияние этого события на Северо-Восток будет даже больше, чем принято считать. План определяет, как государство поддержит создание новых рабочих мест, и что будет новыми точками роста после сланца.