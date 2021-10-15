Фото ⟩ Очередь из неотложек: больница в Риге оказалась в сложном положении
В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня в Риге в ближайшее время планируется открыть еще один приемный пункт для пациентов с Covid-19, сообщила представитель больницы Янита Вейнберга. Она опровергла прозвучавшую в пятницу информацию о том, что к больнице выстроилась очередь из более чем десяти машин Службы неотложной медицинской помощи, отметив, что очередь была в среднем из шести-восьми машин, пишет Rus.TVNET.