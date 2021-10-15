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Фото ⟩ Очередь из неотложек: больница в Риге оказалась в сложном положении

ФОТО: Dana France

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня в Риге в ближайшее время планируется открыть еще один приемный пункт для пациентов с Covid-19, сообщила представитель больницы Янита Вейнберга. Она опровергла прозвучавшую в пятницу информацию о том, что к больнице выстроилась очередь из более чем десяти машин Службы неотложной медицинской помощи, отметив, что очередь была в среднем из шести-восьми машин, пишет Rus.TVNET.

«Это действительно много, но такова новая реальность. И сегодня с 12 часов дня поступает чрезвычайно большое количество пациентов с Covid-19, а прием этих пациентов не происходит так быстро, как других», - пояснила Вейнберга.

Она признала, что нагрузка на врачей чрезвычайно высока, но они считаются с тем, что она будет еще выше. По этой причине больница в ближайшее время планирует открыть еще один приемный пункт в новом корпусе. Вейнберга добавила, что еще не готово точное распоряжение, но возможно, что корпус «А» больницы в начале ноября будет преобразован для приема пациентов с Covid-19.

Порталу Apollo.lv представитель больницы сообщила, что на данный момент больные Covid-19 составляют примерно 70% пациентов в стационаре.

«При текущем числе заболевших в стране такие ситуации - реальность. Конечно, это вызов для нашего коллектива», - говорится в сообщении больницы Страдиня в Twitter.

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле также прокомментировала ситуацию. Она сравнила ее с пожаром, который тушится «на последнем дыхании» и в то же время «образует новые очаги возгорания».

«Текущую нагрузку на медиков можно сравнить с пожаром, который мы с одной стороны тушим, а с другой стороны кто-то образует новые очаги возгорания. Я не знаю, есть ли приличные слова, чтобы описать то, как это в целом происходит», - заявила Ципуле в микроблоге Twitter.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 2142 новых случая Covid-19 и получены сообщения о смерти 12 пациентов. Уже третий день в Латвии дневное количество новых случаев инфекции превышает 2100. В свою очередь, число госпитализированных с Covid-19 достигло 980 человек.

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