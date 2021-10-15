Фото ⟩ Очередь из неотложек: больница в Риге оказалась в сложном положении

«Это действительно много, но такова новая реальность. И сегодня с 12 часов дня поступает чрезвычайно большое количество пациентов с Covid-19, а прием этих пациентов не происходит так быстро, как других», - пояснила Вейнберга.

Она признала, что нагрузка на врачей чрезвычайно высока, но они считаются с тем, что она будет еще выше. По этой причине больница в ближайшее время планирует открыть еще один приемный пункт в новом корпусе. Вейнберга добавила, что еще не готово точное распоряжение, но возможно, что корпус «А» больницы в начале ноября будет преобразован для приема пациентов с Covid-19.

Порталу Apollo.lv представитель больницы сообщила, что на данный момент больные Covid-19 составляют примерно 70% пациентов в стационаре.

«При текущем числе заболевших в стране такие ситуации - реальность. Конечно, это вызов для нашего коллектива», - говорится в сообщении больницы Страдиня в Twitter.

При текущем числе заболевших в стране, такие ситуации - реальность. Конечно, это вызов для нашего коллектива. https://t.co/9o6lHjRtQc — Stradiņa slimnīca (@Stradina_slimn) October 15, 2021

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле также прокомментировала ситуацию. Она сравнила ее с пожаром, который тушится «на последнем дыхании» и в то же время «образует новые очаги возгорания».

«Текущую нагрузку на медиков можно сравнить с пожаром, который мы с одной стороны тушим, а с другой стороны кто-то образует новые очаги возгорания. Я не знаю, есть ли приличные слова, чтобы описать то, как это в целом происходит», - заявила Ципуле в микроблоге Twitter.