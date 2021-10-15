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В Таллинне пройдет благотворительная Покровская ярмарка

Покровская ярмарка. ФОТО: Регина Гурьянова

В воскресенье 17 октября с 13 до 17 часов в Центре русской культуры пройдет традиционная благотворительная Покровская ярмарка. 

В мероприятии участвуют храмы Таллина и Маарду, а также православные общественные и благотворительные организации. На Покровскую ярмарку в этом году из Ида-Вирумаа приедет Богадельня при храме Нарвской иконы Божией Матери. Это действующее в Нарве церковное социальное учреждение - единственное подобного рода в Эстонии, поэтому к ее представителям всегда много вопросов.

ФОТО: Регина Гурьянова

Праздник Покрова один из самых любимых и почитаемых в народе осенних праздников. В честь него строилось множество храмов, писались иконы, традиционно шумели ярмарки и народные гулянья.

Гостей Покровской ярмарки в это воскресенье тоже ждет богатая музыкальная и развлекательная программа, которая будет интересна всей семье от маленьких детей до бабушек и дедушек.

Ярмарочные столы украсят поделки взрослых и юных прихожан, дары осени и домашние угощения.

Вырученные средства смогут поддержать проведение занятий в детских воскресных школах при храмах.

В наше время Церковь не ограничивает себя богослужебной деятельностью и поддерживает многие добрые начинания. На Покровской ярмарке посетителям предоставляется уникальная возможность познакомиться одновременно со всеми православными приходами Таллинна и Маарду, узнать о занятиях в детских воскресных школах. Для молодых людей будет интересно пообщаться с участниками Молодежного отдела Таллинской Епархии и православным клубом «Сретение».

На Покровскую ярмарку ждут желающих помогать и участвовать в благотворительной деятельности. На ярмарке можно лично присоединиться к социальному служению Покров, которое помогает одиноким и немощным прихожанам собора, получить информацию о благотворительном обществе святителя Арсения при Никольской церкви (ул. Вене).

ФОТО: Регина Гурьянова

В Малом зале Центра русской культуры в 15 часов состоится концерт-подарок на 300-летний юбилей храма Рождества Пресвятой Богородицы (Казанская церковь). В программе известные арии, ансамбли, дуэты русских и европейских композиторов (Моцарта, Рахманинова, Чайковского, Булахова, Титова). Солисты: Ксения Россар, Валерия Эргардт /Сопрано, фортепиано; Рита Аксёнова/Меццо-сопрано; Григорий-Казимир Селиверстов, Станислав Шеляховский/Бас.

На втором этаже Центра русской культуры весь октябрь работает выставка «Православное творчество». В этом году посетители смогут поближе познакомиться с храмом в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На этом приходе не просто действует воскресная школа для детей, но и регулярно проводятся летние лагеря. А в этом учебном году, по инициативе прихожан храма и настоятеля протоиерея Андрея Мере, начала свою работу православная школа св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

ФОТО: Фото организаторов

Поскольку организаторы мероприятий обязаны выполнять все требования и ограничения, связанные с пандемией, вход на мероприятие свободный только для детей до 18 лет, а взрослые должны сделать тест на месте (3 евро) или предъявить действующий сертификат о прививке/перенесенном заболевании. Тесты можно пройти с 12.00, поэтому следует прийти за час до открытия Покровской ярмарки.

Организаторы надеются на понимание и уверены, что ничего не помешает душевному единению и обретению чувства защищенности, которые дарит праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

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