Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего 54-летнего мужчину
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Рыуге в Вырумаа 54-летнего Айвара.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Рыуге в Вырумаа 54-летнего Айвара.
В пятницу, 15 октября, вечером в полицию сообщили о пропавшем Айваре, который 11 октября утром ушел из своего дома в волости Рыуге в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Его телефон выключен.
Патруль проверяет места, где Айвар может находится, и прочесывает окрестности его дома.
Рост Айвара около 178 см. У него стройное телосложение, темные вьющиеся волосы. На нем были темная куртка, джинсы. У него может быть с собой синяя спортивная сумка и он может передвигаться на красном женском велосипеде.
Полиция просит всех, кто видел Айвара или владеет информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112.