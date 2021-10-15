Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего 54-летнего мужчину

В пятницу, 15 октября, вечером в полицию сообщили о пропавшем Айваре, который 11 октября утром ушел из своего дома в волости Рыуге в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Его телефон выключен.

Патруль проверяет места, где Айвар может находится, и прочесывает окрестности его дома.

Рост Айвара около 178 см. У него стройное телосложение, темные вьющиеся волосы. На нем были темная куртка, джинсы. У него может быть с собой синяя спортивная сумка и он может передвигаться на красном женском велосипеде.