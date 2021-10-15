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Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего 54-летнего мужчину

Пропавший Айвар. ФОТО: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Рыуге в Вырумаа 54-летнего Айвара. 

В пятницу, 15 октября, вечером в полицию сообщили о пропавшем Айваре, который 11 октября утром ушел из своего дома в волости Рыуге в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Его телефон выключен. 

Патруль проверяет места, где Айвар может находится, и прочесывает окрестности его дома. 

Рост Айвара около 178 см. У него стройное телосложение, темные вьющиеся волосы. На нем были темная куртка, джинсы. У него может быть с собой синяя спортивная сумка и он может передвигаться на красном женском велосипеде. 

Полиция просит всех, кто видел Айвара или владеет информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112. 

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