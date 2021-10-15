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Цена на электроэнергию упадет более чем вдвое

Электричество. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Биржевая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии по сравнению с пятницей в субботу снизилась на 51,7 процента до 46,27 евро.

В 12-15 часов будет хорошее время для того, чтобы сделать дома уборку и включить стиральную машину, поскольку в 12-13 часов мегаватт-час электроэнергии будет стоить 4,89 евро, в 13-14 часов - 3,92 евро и в 14-15 часов - 3,53 евро, пишет Postimees.

При этом в Финляндии электричество значительно дешевле: средняя дневная цена - 9,10 евро.

В Латвии и Литве электричество завтра будет таким же дорогим, как в Эстонии.

Биржевая цена на электроэнергию этой осенью установила несколько новых рекордов, достигнув 7 октября 178,4 евро.

До этого года предыдущий рекорд цен в эстонской ценовой зоне был установлен 20 июля 2014 года, когда средняя дневная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час. Для сравнения: рекордная цена 7 октября выросла почти на 43 процента.

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