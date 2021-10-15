Цена на электроэнергию упадет более чем вдвое

В 12-15 часов будет хорошее время для того, чтобы сделать дома уборку и включить стиральную машину, поскольку в 12-13 часов мегаватт-час электроэнергии будет стоить 4,89 евро, в 13-14 часов - 3,92 евро и в 14-15 часов - 3,53 евро, пишет Postimees.

При этом в Финляндии электричество значительно дешевле: средняя дневная цена - 9,10 евро.

В Латвии и Литве электричество завтра будет таким же дорогим, как в Эстонии.