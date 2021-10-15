Сб, 16.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Полиция: пропавший в Йыхви Василий нашелся

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

В пятницу полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в Йыхви 70-летнего Василия. 

В пятницу, 15 октября, вечером, обеспокоенные близкие сообщили полиции, что домой в волость Люганузе не вернулся Василий, которого в последний раз днем видели в Йыхви в районе улицы Юлесыйду. Телефона у него с собой не было. 

В субботу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что около 8.40 Василия нашли в Йыхви на улице Юлесыйду рядом с лесом. Мужчину доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back