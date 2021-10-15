Полиция: пропавший в Йыхви Василий нашелся
В пятницу полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в Йыхви 70-летнего Василия.
В пятницу полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в Йыхви 70-летнего Василия.
В пятницу, 15 октября, вечером, обеспокоенные близкие сообщили полиции, что домой в волость Люганузе не вернулся Василий, которого в последний раз днем видели в Йыхви в районе улицы Юлесыйду. Телефона у него с собой не было.
В субботу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что около 8.40 Василия нашли в Йыхви на улице Юлесыйду рядом с лесом. Мужчину доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.