В ласнамяэском микрорайоне Катлери будет своя новогодняя елка

«Мы посадили между семейной детской площадкой Катлери и близлежащей парковкой ели, которые создают более приятное городское пространство, а также служат своеобразным барьером для ветра и шума. Одна из елок находится чуть в стороне и будет использоваться как новогодняя. Такой подход более экологически сознательный – дерево будет расти, и нет необходимости каждый год рубить и привозить на место новую елку», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.