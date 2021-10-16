В ласнамяэском микрорайоне Катлери будет своя новогодняя елка
В Ласнамяэ возле популярной семейной детской площадки на Катлери посадили ели. Одну из них планируется использовать как новогоднюю елку микрорайона и ежегодно украшать.
В Ласнамяэ возле популярной семейной детской площадки на Катлери посадили ели. Одну из них планируется использовать как новогоднюю елку микрорайона и ежегодно украшать.
«Мы посадили между семейной детской площадкой Катлери и близлежащей парковкой ели, которые создают более приятное городское пространство, а также служат своеобразным барьером для ветра и шума. Одна из елок находится чуть в стороне и будет использоваться как новогодняя. Такой подход более экологически сознательный – дерево будет расти, и нет необходимости каждый год рубить и привозить на место новую елку», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Возле семейной детской площадки Катлери и близлежащей зеленой зоны высадили одну обыкновенную и 12 голубых елей. Рождественские украшения появятся в городском пространстве Ласнамяэ в конце ноября.