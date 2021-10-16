Как понять, что вы нравитесь банку как клиент

Покупка недвижимости может оказаться неудачной или вообще не состояться, если будет сделана не вовремя или непродуманно. Следует учитывать не только состояние собственного счета, но и экономические показатели. Важно выбрать время, чтобы практически все условия способствовали покупке жилья.

Первый взнос

Один надежный признак, говорящий о вашей готовности к покупке, это накопленная на банковском счете необходимая сумма. Если ее хватает на первоначальный взнос - это сигнал к дальнейшим действиям.

Вы нравитесь банку как клиент

Если банк сам предлагает вам, например, потребительский кредит, это значит, что как клиент вы удовлетворяете определенным требованиям финансового учреждения, а следовательно, сможете дисципинированно выплачивать на протяжении нескольких десятилетий и ипотечный кредит.

Дополнительные расходы