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Как понять, что вы нравитесь банку как клиент

Копить деньги нужно учиться. ФОТО: Shutterstock

Многие люди приступают к покупке недвижимости, не думая о своем финансовом положении и фактической готовности, пишет Kodustiil.

Покупка недвижимости может оказаться неудачной или вообще не состояться, если будет сделана не вовремя или непродуманно. Следует учитывать не только состояние собственного счета, но и экономические показатели. Важно выбрать время, чтобы практически все условия способствовали покупке жилья.

Первый взнос

Один надежный признак, говорящий о вашей готовности к покупке, это накопленная на банковском счете необходимая сумма. Если ее хватает на первоначальный взнос - это сигнал к дальнейшим действиям. 

Вы нравитесь банку как клиент

Если банк сам предлагает вам, например, потребительский кредит, это значит, что как клиент вы удовлетворяете определенным требованиям финансового учреждения, а следовательно, сможете дисципинированно выплачивать на протяжении нескольких десятилетий и ипотечный кредит.

Дополнительные расходы

Покупка жилища всегда сопровождается дополнительными расходами на оформление документов, оплату госпошлины и нотариального сбора, а также расходов на переезд и покупку новых вещей для нового дома.  

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