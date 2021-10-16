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  • Фото: огромный дом на дереве для нескольких поколений одной семьи

Фото: огромный дом на дереве для нескольких поколений одной семьи

ФОТО: inhabitat.com

Интересных проектов частных домов великое множество. Kodustiil предлагает ознакомиться с очень необычным частным домом.

В Лос-Анджелесе находится частный дом, построенный вокруг огромного дерева, которое пронзает все его этажи, рассказывает Inhabitat.

ФОТО: inhabitat.com

Дом является особенным еще и потому, что расположен на склоне холма и, вписываясь в природу, повторяет его изгибы. Но, конечно, вишенкой на торте является именно дерево, растущее сквозь здание.

ФОТО: inhabitat.com

Проектировщиков дома несомненно вдохновила очень популярная в Америке концепция дома на дереве, и внешне дом действительно напоминает маленькие уютные домики, построенные вокруг ствола дерева. Тем более, что он тоже построен вокруг настоящего кедра.

ФОТО: inhabitat.com

В отличие от игрушечных домиков на деревьях этот дом очень большой, в него поместилась семья, состоящая из нескольких поколений. В доме даже две отдельных гостиных и две кухни.

ФОТО: inhabitat.com

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ!

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