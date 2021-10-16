Коронавирус настиг еще 1238 жителей Эстонии, семеро скончались

Среди новых заразившихся 811 человек не были привиты, а 427 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 16 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 278 человека. Всего в больницах находится 363 пациента с коронавирусом, из них 227 человек (62,5%) не были вакцинированы, у 136 человек (37,5%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 57 новых историй болезни. Скончались семеро, все не были привиты: 71-летний мужчина, 77-летний мужчина, 79-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летняя женщина, 84-летняя женщина и 89-летняя женщина.

За сутки ввели 2440 доз вакцины, в общей сложности была введена 1 398 698 доз. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 68%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).