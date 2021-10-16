Спортивным союзам выделена кризисная помощь в размере 670 000 евро
Завершился прием заявок на обеспечение деятельности спортивных союзов, и между 20 организациями были распределены 670 000 евро, пишет Rus.ERR.
Завершился прием заявок на обеспечение деятельности спортивных союзов, и между 20 организациями были распределены 670 000 евро, пишет Rus.ERR.
"Из-за кризиса участие в международных соревнованиях в 2021 году стало для спортивных союзов значительно дороже, чем планировалось изначально. Добавились затраты на тестирование, проживание в одноместных номерах, а иногда и полеты на чартерных рейсах. В то же время экономическое положение спортивных союзов значительно ухудшилось, так как некоторые доходы снизились по сравнению с первоначально запланированными", - сказала министр культуры Аннели Отт, а также добавила, что спортивные союзы играют важную роль в продвижении как спортивных достижений, так и физической активности в Эстонии, и чтобы позволить им погасить долги своим партнерам и компенсировать расходы на будущую деятельность, государство предоставит им в общей сложности 670 000 евро.
В последнем туре от спортивных союзов было получено 20 заявок на общую сумму 777 627 евро. Комиссия предложила поддержать все проекты суммой в размере 670 000 евро. Самые крупные суммы выделены Эстонскому футбольному союзу (111 967 евро), Эстонскому гандбольному союзу (88 012 евро), Эстонской федерации биатлона (71 415 евро), Эстонскому лыжному союзу (59 258 евро), Союзу плавания Эстонии (46 748 евро), Эстонской федерации волейбола (41 387 евро), Эстонской ассоциации легкой атлетики (36 025 евро), Эстонской федерации спортивного ориентирования (34 409 евро) и Эстонской ассоциаций настольного тенниса (30 099 евро).