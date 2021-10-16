Спортивным союзам выделена кризисная помощь в размере 670 000 евро

"Из-за кризиса участие в международных соревнованиях в 2021 году стало для спортивных союзов значительно дороже, чем планировалось изначально. Добавились затраты на тестирование, проживание в одноместных номерах, а иногда и полеты на чартерных рейсах. В то же время экономическое положение спортивных союзов значительно ухудшилось, так как некоторые доходы снизились по сравнению с первоначально запланированными", - сказала министр культуры Аннели Отт, а также добавила, что спортивные союзы играют важную роль в продвижении как спортивных достижений, так и физической активности в Эстонии, и чтобы позволить им погасить долги своим партнерам и компенсировать расходы на будущую деятельность, государство предоставит им в общей сложности 670 000 евро.