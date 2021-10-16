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Цены на топливо в странах Балтии растут четвертую неделю подряд

Топливо. ФОТО: Peeter Lilleväli

По данным агентства BNS, на прошлой неделе в балтийских столицах цены на топливо росли четвертую неделю подряд.

В последний день рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо на этой неделе была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

На рижских АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 2,8% - до 1,474 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 3% - до 1,374 евро за литр. По данным агентства BNS, исторически самая высокая цена бензина в Риге была 5 и 13 апреля 2012 года - 1,507 евро, или 1,059 лата за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,9% до 1,416 евро, а цена на дизельное топливо выросла на 3,1% до 1,316 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллине бензин марки 95 подорожал на 1,3% до 1,559 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 1,5% до 1,349 евро за литр.

Цены на автогаз также продолжали расти. В Риге и Вильнюсе стоимость автогаза в пятницу выросла на 1,3% и составила 0,755 евро и 0,769 евро за литр соответственно. В Таллине автогаз подорожал на 2,9% и стоил 0,72 евро за литр.

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