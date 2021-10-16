Картина дня: сбой на избирательных участках, очередные жертвы коронавируса и храбрая нарвитянка

Работа избирательных участков была нарушена

Нарушивший работу избирательных участков технический сбой к настоящему моменту устранен, и все желающие вновь могут проголосовать на муниципальных выборах. Во время технического сбоя работа избирательных участков была реорганизована таким образом, чтобы каждый избиратель все же смог отдать голос. Читать далее...

Россия распространяет ложную информацию об увеличении поставок электроэнергии в Эстонию

Российское издание "Журналистская правда" выпустило материал о том, что Россия увеличит на 38% поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию, а выход стран Балтии из БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы - прим.) временно приостанавливается. В Эстонии эту информацию не подтверждают. Читать далее...

Коронавирус настиг еще 1238 жителей Эстонии, семеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8260 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1238. Семеро скончались. Читать далее...

КРИМИНАЛ НЕДЕЛИ 〉 Смелая тетя Надя дала отпор ударившему ее ножом грабителю с помощью подушки

Как бы вы поступили, если грабитель магазина внезапно ударил вас ножом в поясницу? Скорее всего, большинство из нас либо оцепенело, либо попыталось поскорее убежать. Но не продавец киоска в Нарве, настоящий боец тетя Надежда, которая в буквальном смысле обезвредила с помощью обычной подушки Вадима, попытавшегося ограбить торговую точку. Читать далее...

От редакции 〉 Когда выборы дороже здравого смысла

До какого идиотизма можно дойти в попытке решить проблему, несущую разрушения и гибель, и сохранить остатки популярности среди электората в канун выборов? Радует, что уже послезавтра предвыборная вакханалия свернется, и гоняющиеся за голосами политики, может быть, займутся делом. Читать далее...

Лицо недели 〉 Можно вытащить человека из «Отечества», а вот «Отечество» из человека не вытащить никогда

В очередной раз разгорелась очередная дискуссия на тему русского языка. Да еще и накануне выборов. Теперь под горячую руку (читай — язык) попали кинотеатры. Читать далее...

Вице-премьер РФ: энергокризис в Европе может повториться

Энергокризис, случившийся в Европе нынешней осенью, может повториться и в будущем, предупредил вице-премьер РФ Александр Новак. Читать далее...

Цены на топливо в странах Балтии растут четвертую неделю подряд