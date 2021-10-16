Сб, 16.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • А вот в Финляндии квартирных краж стало меньше!

Статистика ⟩ А вот в Финляндии квартирных краж стало меньше!

masked burglar with crowbar breaking and entering into a victim's home ФОТО: Shutterstock

По сравнению с прошлым годом в Финляндии снизилось число практически всех правонарушений за исключением преступлений сексуального характера.

В этом году было зафиксировано очень мало квартирных краж со взломом.

Как сообщают в финском Статистическом центре, число взломов квартир и дач снизилось в период с января по сентябрь на 20 процентов по сравнению с показателями годичной давности.

В этом году было выявлено меньше всего квартирных краж за десять лет. Как считают эксперты в области статистики, одна из главных причин в том, что люди во время эпидемии коронавируса стали больше времени проводить дома.

По сравнению с прошлым годом снизилось число практически всех видов преступлений, за исключением преступлений сексуального характера. Согласно полицейским данным, изнасилований с января по сентябрь было совершено почти на 20 процентов больше, чем за аналогичный период времени год назад.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back