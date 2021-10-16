Статистика ⟩ А вот в Финляндии квартирных краж стало меньше!
По сравнению с прошлым годом в Финляндии снизилось число практически всех правонарушений за исключением преступлений сексуального характера.
По сравнению с прошлым годом в Финляндии снизилось число практически всех правонарушений за исключением преступлений сексуального характера.
В этом году было зафиксировано очень мало квартирных краж со взломом.
Как сообщают в финском Статистическом центре, число взломов квартир и дач снизилось в период с января по сентябрь на 20 процентов по сравнению с показателями годичной давности.
По сравнению с прошлым годом снизилось число практически всех видов преступлений, за исключением преступлений сексуального характера. Согласно полицейским данным, изнасилований с января по сентябрь было совершено почти на 20 процентов больше, чем за аналогичный период времени год назад.