Видео ⟩ Ильвес о выходке депутата от EKRE: представьте нашу жизнь, если такие обезьяны будут нами править

На видео запечатлено, как директор просит Грюнталя прекратить съемку, но человек, баллотирующийся по списку Консервативной народной партии Эстонии в Пайдеский городской совет, не слышит этой просьбы, пишет Järva Teataja.

На видео заснято, как действия Грюнталя беспокоят и кандидата в мэры Пайде от Партии реформ Тармо Альта, который также просит прекратить съемку.

Kui sulle juba öeldakse, et sa oled ahistav ja tekitad ärevust, siis oleks hea aeg lõpetada. Riigikogu liige Kalle nii ei arva. pic.twitter.com/GGDYauVygC — Eva (@evateemad) October 16, 2021

Сегодня днем кандидат в мэры от избирательного союза «Uus Paide» Прийт Вярк сообщил, что они сознательно будут избегать любого сотрудничества с партией с целью сосредоточиться на идеях. «Но то, что EKRE и Калле Грюнталь организовали вчера за пять минут до последних предвыборных дебатов, нельзя одобрять такую клоунаду, поскольку это лучше всего символизирует то, как может выглядеть лицо Пайде. Я скажу то, что сообщество «Uus Paide» обсуждало между собой раньше - сотрудничество с EKRE и Грюнталем в Пайде исключено», - заявил он.

Кандидат в мэры от избирательного союза «Paide – Inimeste Linn» Сирет Пихельгас в своем посте в Facebook немного сдержаннее Вярка, но также отметила, что для Грюнталя не должно быть места в будущей городской администрации. «Жители Пайде заслуживают вежливых и деятельных городского совета и управы. Тем, кто пытается возвысить себя за счет других, завоевывая популярность среди своих сограждан, не должно быть места в будущей городской управе. Вчерашнее нападение Калле Грюнталя на наш Дом музыки и театра подлое и неподобающее», - отметила она.

ФОТО: Järva Teataja

Сообщение Грюнталя очень популярно в социальных сетях, и даже бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес отреагировал на него. «Представьте себе нашу жизнь, если такие обезьяны начнут нами править, притеснять и изводить нас, как они это делают с этой бедной женщиной здесь», - написал Ильвес, комментируя видео.