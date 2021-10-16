Видео ⟩ Ильвес о выходке депутата от EKRE: представьте нашу жизнь, если такие обезьяны будут нами править
В пятницу, 15 октября, в Доме музыки и театра в Пайде состоялись организованные Пайдеским театром дебаты кандидатов в мэры. Чтобы принять участие в мероприятии в главном зале, все посетители должны были предъявить сертификат вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на Covid-19. Однако член Рийгикогу Калле Грюнталь отказался это сделать и разместил в Facebook 15-минутное видео, как он требует от директора Дома музыки и театра объяснить, на основании какого закона требуют сертификат.