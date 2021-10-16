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  • Ильвес о выходке депутата от EKRE: представьте нашу жизнь, если такие обезьяны будут нами править
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Видео ⟩ Ильвес о выходке депутата от EKRE: представьте нашу жизнь, если такие обезьяны будут нами править

Калле Грюнталь снимает директора Дома музыки и театра в Пайде Марту-Берил Грауберг и директора Пайдеского театра Харри Аусмаа. ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

В пятницу, 15 октября, в Доме музыки и театра в Пайде состоялись организованные Пайдеским театром дебаты кандидатов в мэры. Чтобы принять участие в мероприятии в главном зале, все посетители должны были предъявить сертификат вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на Covid-19. Однако член Рийгикогу Калле Грюнталь отказался это сделать и разместил в Facebook 15-минутное видео, как он требует от директора Дома музыки и театра объяснить, на основании какого закона требуют сертификат.

На видео запечатлено, как директор просит Грюнталя прекратить съемку, но человек, баллотирующийся по списку Консервативной народной партии Эстонии в Пайдеский городской совет, не слышит этой просьбы, пишет Järva Teataja.

На видео заснято, как действия Грюнталя беспокоят и кандидата в мэры Пайде от Партии реформ Тармо Альта, который также просит прекратить съемку.

Сегодня днем кандидат в мэры от избирательного союза «Uus Paide» Прийт Вярк сообщил, что они сознательно будут избегать любого сотрудничества с партией с целью сосредоточиться на идеях. «Но то, что EKRE и Калле Грюнталь организовали вчера за пять минут до последних предвыборных дебатов, нельзя одобрять такую клоунаду, поскольку это лучше всего символизирует то, как может выглядеть лицо Пайде. Я скажу то, что сообщество «Uus Paide» обсуждало между собой раньше - сотрудничество с EKRE и Грюнталем в Пайде исключено», - заявил он.

Кандидат в мэры от избирательного союза «Paide – Inimeste Linn» Сирет Пихельгас в своем посте в Facebook немного сдержаннее Вярка, но также отметила, что для Грюнталя не должно быть места в будущей городской администрации. «Жители Пайде заслуживают вежливых и деятельных городского совета и управы. Тем, кто пытается возвысить себя за счет других, завоевывая популярность среди своих сограждан, не должно быть места в будущей городской управе. Вчерашнее нападение Калле Грюнталя на наш Дом музыки и театра подлое и неподобающее», - отметила она.

ФОТО: Järva Teataja

Сообщение Грюнталя очень популярно в социальных сетях, и даже бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес отреагировал на него. «Представьте себе нашу жизнь, если такие обезьяны начнут нами править, притеснять и изводить нас, как они это делают с этой бедной женщиной здесь», - написал Ильвес, комментируя видео.

«Я слышал, что Грюнталь был вакцинирован, довольно много людей ходили с ним в Пайде делать укол, - сказал политик Лаури Ляэнеметс, комментируя инцидент. - Судя по всему, его образ антипрививочника вчера бы сильно пострадал, если бы это вскрылось».

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